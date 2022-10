"Urban Nature 2022" gli appuntamenti in Molise

MOLISE. Urban Nature 2022 in Molise comincia sabato 11 Ottobre mattina con la visita a Pesche (IS) della Riserva Naturale dello Stato grazie all'accompagnamento dei Carabinieri del Nucleo Biodiversità di Isernia.

Sarà possibile vivere una mattinata di scoperta di una natura rigogliosa con la riscoperta di un modo antico ma autentico di vivere la relazione tra ambiente umano ed ambiente naturale, in una forma di equilibrio che ancora ha bisogno di insegnare a mettere in pratica conoscenza, rispetto, tutela e valorizzazione.

Nel pomeriggio di sabato, a Campobasso, presso i locali della Associazione di Quartiere "Vivi colle dell'Orso", nell'ambito della iniziativa "salute e benessere in città", in collaborazione con l'Associazione "Progetto 136" e nel corso delle Giornate promozionali del CSV Molise, avrà luogo un confronto su alcuni Goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, su temi scelti e condivisi e per diffondere i valori fondamentali del senso e del ruolo del volontariato.

Il Programma di sabato 8 ottobre 2022 prevede alle ore 17,00 l'incontro con la cittadinanza, con un thè di benvenuto nella sala in Via Campania e un confronto su Città e Comunità Sostenibili, Salute e Benessere. Ci saranno poi attività di animazione e intrattenimento e a seguire la proiezione del Cortometraggio “La Convenzione”.

Sempre a Campobasso e sempre nei luoghi del quartiere Colle dell'Orso, alle 9,30 inizierà una gara di Plogging nel quartiere, assieme ad attività varie di Rally Obbedience, esposizione creazioni e G.A.S, oltre a laboratori pratici e quiz a tema ambientale, giochi con attività motoria, fino alle 13,00

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 17,00 un e thè ed un film insieme, nella sala di Via Campania: prima proiezione di un ciclo di film sulla Natura: “Capitain Fantastic”.

Non finisce qui, perché è anche possibile acquistare le felci in vendita, il cui ricavato è finalizzato all'allestimento di spazi verdi negli ospedali pediatrici italiani. Dove?

CAMPOBASSO Fronte Parr. S. Angelo e Mercurio + P.za Vittorio Emanuele

CAMPOBASSO Fronte Parr. S. Antonio da Padova

CAMPOMARINO P.za Chiesa Santo Spirito

CASALCIPRIANO Fronte Chiesa

FOSSALTO Fronte Chiesa

MONTENERO DI BISACCIA P.za della Liberta'

RICCIA P.za Umberto I ROTELLO Durante Trekk-Oil

SALCITO P.za M. Pietravalle vicino "Fontanella"

SAN MARTINO IN PENSILIS P.za Umberto I

SANT'ANGELO LIMOSANO Fronte Chiesa

TORELLA DEL SANNIO Fronte Chiesa

AGNONE P.za IV Novembre

BAGNOLI DEL TRIGNO P.za Fronte Chiesa

CAPRACOTTA Presso Sede Proloco in P.za Stanislao Falconi

PESCOLANCIANO P.za Garibaldi

RIONERO SANNITICO P.za della Repubblica

SANT'AGAPITO P.za Marconi

SESSANO DEL MOLISE Via della Chiesa 5 (piazzetta Municipio)

VASTOGIRARDI distribuzione privata

VENAFRO P.za Salvo d'Acquisto (sabato mattina) + Corso Campano (domenica mattina)