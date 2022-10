L'arte del Tombolo alla 31esima Mostra Internazionale del Merletto

TAVENNA. Il sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli annuncia la partecipazione alla XXXI Mostra Internazionale del Merletto di Novedrate.

«Buongiorno, vi informiamo con gioia che sarà presente anche Tavenna alla XXXl mostra internazionale del tombolo che si terrà a Novedrate, paese in provincia di Como vicino a Cantù.

Il ritorno della mostra dopo una forzata interruzione dovuta alla pandemia da covid-19 è stato annunciato dal sindaco di Novedrate Serafino Grassi e riportata poi anche su numerosi articoli di giornale.

La mostra fa parte di una rete di eventi sul merletto a Tombolo internazionali che vanno dalla Finlandia a Malta, dal Portogallo e Spagna alla Croazia e paesi dell'Europa orientale passando per l'Italia

E questo anno dice il sindaco Grassi vi saranno anche due nuove realtà, nello stesso spazio espositivo accanto al merletto aquilano (molto antico), vi sarà anche quello del merletto lavorato al tombolo di Tavenna.

A Tavenna il 2 e 3 Settembre 2021 in occasione della festa di Santa Irene, l'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e le maestre merlettaie di Tavenna organizzarono la prima mostra sul Merletto presso i locali della mediateca comunale. Successivamente il sindaco Paolo Cirulli al seguito di numerosi incontri, firmò un protocollo d'intesa con il sindaco di Guglionesi, di Trivento e associazioni presenti sul territorio con l'impegno di promuovere tutte le iniziative possibili per tramandare e diffondere l'arte del Merletto e promuoverla come bene immateriale dell'Unesco. Il 26 luglio di quest'anno si è tenuto a Tavenna un incontro invitando tutta la comunità, per valorizzare i filati, i merletti e le loro applicazioni, volendo anche però promuovere il territorio, all'interno di una logica di sviluppo locale.

Infine il 26,27 e 28 Agosto sempre a Tavenna è stato organizzato un corso di base del tombolo gratuito, aperto a persone di ogni età organizzato da Antonella D'antuono, rappresentante delle minoranze croato-molisane presso Parlamento di Zagabria, dalle associazioni Jedna Musika di Acquaviva Collecroce e Croato -Italiana Mosaici di Roma e la Pro Loco di Tavenna.

L'iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo dal sindaco Paolo Cirulli e la sua amministrazione ed ha riscosso molto successo ed interesse.

All'interno di un progetto con la Croazia iniziato nel 2021, che vide in occasione della festa croata Molizaiko

a Tavenna la presenza di due maestre merlettaie di Lepoglava, dall'8 al 12 settembre 2022 le nostre maestre merlettaie Maurizia Iurescia e Nicoletta Zara, con la dott.ssa Antonella D'Antuono hanno partecipato al XXVI festival del merletto a Lepoglava.

Il contesto internazionale è stato molto importante e le nostre merlettaie "dalle mani d'oro" hanno riscosso un grande successo per i loro intrecci e per la loro simpatia tanto che il sindaco di Lepoglava inserirà Tavenna all'interno del prossimo festival.

E adesso arriviamo al nuovo passo avanti! Come avrete letto nel giornale di Novredate la nostra delegazione, conosciuta a Lepoglava , è stata invitata assieme al suo sindaco Paolo Cirulli dal 7 al 10 Ottobre . Sappiamo che siamo nelle loro mani d'oro e auguriamo loro tutto il successo che meritano e al loro ritorno vi saranno sicuramente nuovi passi da intraprendere e sarà nostra premura comunicarveli».

