Le celebrazioni per i 25 anni di sacerdozio di don Antonio Sabetta

GUGLIONESI. 25 ottobre 1997-25 ottobre 2022. Venticinque anni di sacerdozio di Monsignor Antonio Sabetta, cancelliere della Curia vescovile della Diocesi Termoli- Larino e vice parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Guglionesi.

In occasione di questa bella ricorrenza, sono queste le parole che don Antonio, tramite il suo profilo social, esprime:

«Tutto è Grazia.

Condivido con voi e vi invito a pregare sin da ora per la mia modestissima persona. 25 anni dopo non posso che ripetere le parole di Paolo che scelsi per ricordare quella circostanza: "non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia perché nella fede voi siete già saldi" (1Cor 1,24»). Don Antonio Sabetta.

Saranno tre i giorni di festa e celebrazioni. Domenica 23 ottobre, nella chiesa Madre di Guglionesi, la Santa messa delle ore 18 sarà celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Domenico D’Ambrosio.

Lunedì 24 ottobre, sempre in Chiesa Madre, la messa sarà presieduta da don Gabriele Morlacchetti, ex parroco di Guglionesi mentre martedì 25, giorno dell’anniversario di sacerdozio, sarà don Antonio Sabetta con l’assistenza del Vescovo della Diocesi Termoli- Larino, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca a celebrare la Santa Messa.

Al termine della messa del 25, la comunità sarà accolta presso la “Casa del Fanciullo” a Castellara, per festeggiare insieme a don Antonio.

