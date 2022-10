Parte il fondo di garanzia per il turismo

TERMOLI. Il Ministero del Turismo informa che, in attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo” del PNRR, dal 10 ottobre 2022 sarà possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia su singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti, a valere sulla Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia delle PMI per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di settore.

Le garanzie saranno rilasciate per interventi di riqualificazione energetica, per innovazione digitale e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti.

Il turismo si conferma la forza trainante dell'industria e dell'economia italiana e anche della nostra regione, specialmente per quanto riguarda la costa.

Sulla nostra costa c'è stato un boom di turisti. E continua a esserci. Complice l’ottobrata, complice il bel tempo si vedono ancora turisti in giro per le città e sulle spiagge.

Tutto questo fa riflettere. Si potrebbe davvero puntare su una più ampia destagionalizzazione per lanciare un'offerta turistica differente.

Il flusso di turisti c'è e su questo si può lavorare in termini di programmazione e di ulteriore promozione del territorio.

Il Ministero inoltre ha comunicato che a partire dal 7 ottobre 2022, verrà fornita l’informativa sull’avvio dell’operatività della Sezione speciale “Turismo” sulla pagina istituzionale del sito del Ministero dello sviluppo economico. La descrizione della misura e la relativa documentazione per accedere alle agevolazioni, saranno disponibili sulla pagina del sito del Fondo di Garanzia Turismo.