Premio Adriatico 2022: molisani protagonisti a Manfredonia

TERMOLI. Da Oscar De Lena, che ne cura l’edizione di Molise e Albania, la presentazione della cerimonia di consegna della quarta edizione del Premio Adriatico “Un mare che unisce”. «Dopo il grande successo della terza edizione del “Premio Adriatico Un Mare che Unisce” svoltosi a Termoli lo scorso 30 ottobre a bordo del catamarano Zenit messo a disposizione dall’armatore Domenico Guidotti e dove sono stati presenti circa 150 tra premiati, parenti e amici, il giorno 8 ottobre di quest’anno si svolgerà a Manfredonia, alle ore 16, la IV Edizione del premio con il Patrocinio del Comune di Manfredonia e in collaborazione con la Bottega degli Apocrifi.

La premiazione si terrà al Teatro “Lucio Dalla” bellissima location per un premio così importante. L’evento è organizzato dall’associazione Irdi-destinazionearte, il cui presidente è il professore e critico d'arte Massimo Pasqualone, che, come principale obiettivo, ha la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e di scrittori che contribuiscono, con le loro opere, a diffondere il vero significato dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Saranno premiate, per ogni regione che si affaccia sul mare Adriatico, sia sulla sponda italiana che sulla sponda opposta, quindici personalità che hanno dato lustro al loro territorio nel mondo dello Sport, della Narrativa, del Giornalismo, dell'Arte, della Saggistica, della Poesia, della Musica, del Folklore, del Teatro, dell'Ambiente, della Scuola, dell'Imprenditoria, della Politica, del Sociale e un premio alla Memoria».

La squadra del Molise, abbinata anche all’Albania, è stata definita dal Coordinatore Oscar De Lena Presidente dell’Archeoclub di Termoli. La lista delle personalità, alle quali sarà assegnato questo ambito riconoscimento è la seguente: Ambiente: Marco Carafa, Arte: Fredy Luciani, Folklore: Gruppo ‘A Shcaffette, Giornalismo: Nicola Mastronardi, Imprenditoria: Sorelle Tiziana e Claudia Nuozzi - Caffè Domingo, Memoria: Adolfo Stinziani, Musica: Roberta Di Lorenzo, Narrativa: Norma Malacrida, Poesia: Ida Di Ianni, Saggistica: Giovanni De Fanis, Scuola: Maria Chimisso, Sociale: Centro Diurno “Chesensoha”, Sport: Davide Croce, Teatro e Cinema: Ugo Ciarfeo. Per l’Albania, Arte: Adrian Paci. «Complimenti a tutti premiati che con la loro arte e il loro impegno nelle diverse categorie previste nel premio, si sono affermati, da anni, non solo nella nostra bella regione Molise ma in tutta Italia e all’estero», il messaggio di Oscar De Lena.

