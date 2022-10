Il Beato Carlo Acutis esempio per i giovani di oggi

TERMOLI. Il Beato Carlo Acutis esempio per i giovani di oggi: «L'eucarestia è l'autostrada verso il cielo». Carlo Acutis viene beatificato il 10 ottobre 2020.

Noi veniamo a conoscenza della sua storia nel 2021 quando allora si ricominciavano le attività parrocchiali, dopo le restrizioni Covid con qualche difficoltà e paure. Durante l’anno abbiamo raccolto informazioni sulla vita di questo ragazzo e, conosciuto meglio, lo abbiamo portato come esempio negli incontri settimanali con i ragazzi.

Dopo molti rinvii, a fine giugno di quest’anno il nostro parroco propone un pellegrinaggio ad Assisi con i ragazzi per la Cresima.

Ed è proprio allora che giunge la notizia che la salma del beato Carlo Acutis è esposta in modo permanente proprio ad Assisi nel Santuario della Spogliazione. Quale occasione migliore per approfondire la sua conoscenza. Arrivato il giorno della partenza tanta gioia ma anche curiosità e rispetto per incontrare Carlo così giovane già beato e pregato in tutto il mondo. Il giorno della visita al santuario abbiamo fatto un po’ di catechesi i ragazzi seduti per terra ci ascoltavano con grande trasporto, anche i più vivaci. Carlo era già tra noi. Entrati nel santuario alla vista della salma di Carlo c’è stata grande commozione, con momenti di raccoglimento profondi.

Carlo aveva colpito tutti. Volevamo portare l’esempio di Carlo oltre ai ragazzi grandi anche ai più piccoli freschi di prima Comunione inserendolo come tema del campo scuola estivo: «Eucarestia la mia autostrada verso il Cielo». Questa è una delle frasi molto usata da Carlo per esprimere la sua assidua pratica della comunione. Durante il campo scuola abbiamo proiettato un cartone animato sulla storia di Carlo che, anche verso i più piccoli ha destato grande attenzione e concentrazione nonostante concetti profondi e la durata del filmato Carlo Acutis era per noi un personaggio esemplare nuovo che ringiovaniva e attualizzava il vivere cristiano nuovo e ancora poco conosciuto, per questo si è voluto portarlo ad un pubblico più vasto, ragazzi, genitori, animatori parrocchiali e non. Il giorno 26 settembre si è tenuto un incontro video con la mamma di Carlo Acutis, la signora Antonia Salzano che gentilmente ci ha onorati della sua presenza.

Tante le domande poste alla signora Antonia dalle quali ha raccontato aneddoti e ricordi della storia del figlio e espresso la grande fede di Carlo dove fondamentale è: «l’Eucarestia il centro della nostra vita».

