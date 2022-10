“Sant'Adamo della vendemmia”, profumi d'autunno a Guglionesi

GUGLIONESI. Una location suggestiva. Gli odori, i profumi e i sapori dell’autunno, che tarda ad arrivare, sono stati la cornice perfetta per riscoprire il culto e la devozione di “Sant'Adamo della vendemmia” o, come si dice in dialetto, “Sant'Adamo de Vellegne”.

I ragazzi della pro loco Colleniso di Guglionesi scavano nelle radici storiche del paese e portano in piazza un sant'Adamo rock, grazie alla band “The trippers”, ai piedi della chiesa di Santa Maria Maggiore.

I profumi dei vini, bianco, rosato e rosso inebriano piazza XXIV Maggio invitando i più curiosi ad assaporarne il gusto insieme ai Sommelier dell’associazione “Fondazione Italiana Sommelier”, pronti a raccontarci la storia che si cela dietro ogni singolo acino d’uva che la nostra meravigliosa terra ci regala. Enogastronomia in piazza. Le prime castagne e perché no anche degustazione di formaggi tipici molisani.

In prima fila il parroco di Guglionesi don Stefano Chimisso insieme ai ragazzi del comitato festa che, oggi domenica 9 ottobre, dopo la messa delle 18, farà esporre il santo Patrono sul sagrato della chiesa.

Sant’Adamm d vellegne è patron d tutt i vgn” con la speranza che l’imminente vendemmia porti con sé un buon raccolto.

L’evento organizzato e creato dalla Pro loco, ha visto la collaborazione con il comitato Sant'Adamo, la parrocchia e il patrocinio comunale.

Guglionesi è da sempre devota e riscoprire queste tradizioni è un modo di far conoscere anche alla giovani generazioni la storia di un posto ricco di cultura.

Non solo la festa del 3 e 4 giugno in piena estate. Il santo patrono viene festeggiato anche la seconda domenica di ottobre col titolo "della vendemmia" per ricordare la restituzione delle reliquie da Campobasso. In questa occasione si svolgono tre messe solenni.

Galleria fotografica