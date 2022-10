TrekkOil, a Rotello la penultima tappa Nonsologreen

ROTELLO. Nonsologreen giunge alla sua sesta tappa e arriva a Rotello, nella “Città dell’olio”.

Un trekking tra gli ulivi grazie a Cinzia Vizzarri Presidente di Asd Il Valore, partner del progetto Nonsologreen, che ha ideato e curato la manifestazione del TrekkOil arrivato alla sua seconda edizione. Presenti Giovani Avis Scm, Ambiente Basso Molise, la Lilt, Associazione Runners, La guida Amerigo Di Giulio. Tantissima gente, sportivi di ogni sorta, dai professionisti in gara, runners e ciclisti, ma anche amanti della camminata e di famiglie, mamme con il passeggino.

«È stato bellissimo camminare insieme e poi proprio nella Giornata del Camminare. Foto splendide grazie a Filippo Cantore e opere di Land Art di Agostino Senese. Diversi i punti di ristoro che ci hanno sostenuto durante il percorso, aperto i frantoi. Il Comune di Rotello e tutta la macchina organizzativa ci hanno accolto con impeccabile ospitalità. Grazie di cuore per averci permesso di vivere questa esperienza insieme, il TrekkOil una delle giornate forse più GREEN di tutte!!! Noi siamo quasi alla fine del nostro percorso, vi aspettiamo tutti a Termoli Sabato 22 Ottobre ore 16.

Punto di ritrovo la Statua del grecista Gennaro Perrotta insieme a Michele Macchiagodena Antonio Mucciaccio Fernanda Pugliese per scoprire Termoli, Storie e aneddoti, partendo dai personaggi illustri che la rendono unica, il nostro Trekking urbano del centro cittadino, fa tappa alle statue bronzee, successivamente alle statue in pietra, sotto le mura del Borgo e della scalinata del Folklore, arrivare al Piazzale del Porto, al monumento “Gente di Mare” di Achille Pace per poi risalire verso il Borgo Vecchio e alle ore 17,30 presso il Castello Svevo vi sarà il vernissage della mostra di Arte Contemporanea una collettiva di artisti, itinerante da Castello a Castello: INCLUSIONI, proveniente dal Castello Marchesale di Palmoli.

Il Trekking urbano sarà documentato dall’artista, il fotografo Lello Muzio. Infine, degustazione di piatti tipici termolesi nella bellissima location fronte mare di Spirito Divino, a piè di Castello».

Galleria fotografica