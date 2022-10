Il trekking urbano della cultura, alla scoperta della nostra città

Il trekking della cultura, alla scoperta della nostra città

TERMOLI. La decima “Giornata del Camminare”, organizzata dalle associazioni FederTrek Escursionismo e Ambiente, piace a tutti.

Il trekking della cultura. Alla scoperta della bellezza e della storia della città di Termoli, grazie alla presenza di Oscar De Lena, presidente dell’ArcheoClub.

La sua sete di sapere, la sua passione per lo studio, l’ha trasmessa a tutti i presenti, tanti, che ieri si sono ritrovati in piazza Monumento in occasione della “Giornata del camminare”.

Vicende e aneddoti della città di Termoli e dei suoi grandi personaggi. Da Gennaro Perrotta, passando per Benito Jacovitti e arrivando a Diomede e il suo mito.

Nella passeggiata, iniziata intorno alle 15:30 in piazza Monumento, Oscar De Lena ha raccontato la nascita della piazza nel 1926. All’epoca in piazza c’era solo il monumento ai Caduti mentre durante il periodo del Fascismo, come per tutte le piazze italiane, il nome era diverso, piazza “Benito Mussolini”. Nella piazza si trova la panchina dedicata a un grande personaggio e studioso termolese, Gennaro Perrotta. Anche su questo artista, grecista, filologo classico e traduttore italiano, De Lena ha raccontato aneddoti e passioni.

«Perrotta era intelligentissimo e preferiva rimanere in casa a studiare invece di uscire con gli amici. Nel 1909 a Termoli arrivò la luce e Gennaro sfruttava l’illuminazione pubblica della sera per studiare sul balcone di casa».

Proseguendo la passeggiata, gli amanti del trekking sono andati alla scoperta degli aneddoti e della vita di Benito Jacovitti, poi del Borgo Vecchio, assaporandone i profumi e scorgendone la bellezza radicata nelle mura del paese.

La storia, il mito, racconta la costruzione della prima Termoli nel 1240 avanti Cristo, da parte di Diomede alla fine della guerra di Troia. L’amore della dea Venere follemente innamorata di lui che cancella dalla memoria della moglie i ricordi di Diomede.

Gli appassionati del trekking hanno poi proseguito nella passeggiata in solitaria mentre gli altri, una buona delegazione sono rimasti con Oscar De Lena alla scoperta della Cattedrale, della sua Cripta e sono saliti sulla “Terrazza del Castello”.

Pagine di storia che non sempre si trovano sui libri ma che grazie all’amore per la cultura, vengono messe in risalto in queste belle manifestazioni.

Galleria fotografica