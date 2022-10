Salute mentale, in Molise 5mila utenti ma servono più fondi

TERMOLI. Il 10 ottobre ricorre la Giornata Mondiale per la Salute Mentale.

Quest’anno il DSM/D (Dipartimento Salute Mentale/Dipendenze) e la Rete delle Associazioni per la tutela della salute mentale in Molise intendono onorare la ricorrenza attraverso una conferenza stampa che affronti con gli organi di informazione i temi della salute mentale, con uno sguardo rivolto sia alla realtà regionale che a quella nazionale: stato dell’arte, accessibilità dei Servizi, criticità, prospettive.

Si ritiene sia il modo migliore per offrire alla popolazione opportunità di conoscere il lavoro fatto da tecnici e istituzioni in favore della tutela della salute mentale. Così come è un intervento che DSM/D, Rete delle associazioni e organi di stampa attuerebbero ai fini del costante lavoro contro pregiudizi e stigma.

Presenti alla conferenza stampa il dottor Malinconico, i direttori facenti funzione di Campobasso, Addona, di Isernia il dottor Gualano e il dottor Gentile che andrà a sostituire il dottor Malinconico, prossimo al pensionamento.

«La presenza dei colleghi è simbolica perché andando via credo che, lo dico ripetutamente, doveva esserci una collegialità totale perché la tutela della salute mentale in Regione possa procedere con le virtuosità che già sono in campo.

Il finanziamento per la salute mentale in regione è parsimonioso, diciamo attorno al 2,6% rispetto al 5% che è normato dalla vecchia legge per la tutela della Salute Mentale. Con questo 2,6% riusciamo a fare molte cose.

Abbiamo una differenza di tempi di attesa nelle tre unità operative. Perché mancando il personale medico nello specifico, i tempi di attesa, purtroppo si allungano.

Ciononostante cerchiamo di far fronte.

Come mai i posti non vengono coperti? È molto semplice, la riduzione dei medici in generale e la riduzione degli psichiatri disponibili ha reso pressoché impossibile coprire i posti che sono vacanti. Noi ci auguriamo fortemente che da questo prossimo concorso possano venire fuori psichiatri per gestire situazioni che in certe condizioni sono davvero davvero molto precarie.

A Isernia non c'è un centro di salute mentale e ci troviamo di fronte ad una atipia. Addirittura è l'unica provincia in Italia a non avere un Centro di Salute Mentale quindi ci auguriamo che questo vuoto venga colmato anche in fretta.

Naturalmente per la salute mentale in Regione quando parliamo di budget ci riferiamo ad un una legge, a un finanziamento, a un cambio di paradigma fondamentale perché col budget di salute ci troveremmo a poter organizzare progetti terapeutici e individualizzata. Il budget di salute è un’operazione molto più complessa della semplice attribuzione di fondi alla tutela della Salute Mentale. Oggi abbiamo la possibilità di avere un nuovo finanziamento ma principalmente gli inserimenti lavorativi e sarebbero comunque di pertinenza del budget di salute e quindi si ridurrebbe questa ipotesi, questa negatività della sospensione dell'attesa.

Il presidente commissario Toma ha recepito formalmente queste proposte quindi noi le condividiamo con la stampa perché intendiamo interloquire con la stampa come cassa di risonanza.

Qui c'è uno scollamento che in poche regioni italiane è presente ed è un vero peccato, perché con gli esordi delle patologie gravi che noi datiamo precocemente, abbiamo una stretta necessità di interagire e una neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza che stia fuori dal dipartimento di salute mentale al di là della scarsità di risorse, comunque non consente un’integrazione forte. Infine vorremmo che si finanziassero i progetti in corso, neuropsichiatria infantile, autismo, depressione e disturbi alimentari».

