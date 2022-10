Passerella meritevole a Manfredonia: la consegna del Premio Adriatico

In trasferta lun 10 ottobre 2022

MANFREDONIA. La quarta edizione del Premio Adriatico “Un mare che unisce” ha avuto un grandissimo successo.

La squadra del Molise, abbinata anche all’Albania, è stata definita dal Coordinatore Oscar De Lena Presidente dell’Archeoclub di Termoli. La lista delle personalità, alle quali è stato assegnato questo ambito riconoscimento è la seguente: Ambiente: Marco Carafa, Arte: Fredy Luciani, Folklore: Gruppo ‘A Shcaffette, Giornalismo: Nicola Mastronardi, Imprenditoria: Sorelle Tiziana e Claudia Nuozzi - Caffè Domingo, Memoria: Adolfo Stinziani, Musica: Roberta Di Lorenzo, Narrativa: Norma Malacrida, Poesia: Ida Di Ianni, Saggistica: Giovanni De Fanis, Scuola: Maria Chimisso, Sociale: Centro Diurno “Chesensoha”, Sport: Davide Croce, Teatro e Cinema: Ugo Ciarfeo. Per l’Albania, Arte: Adrian Paci. «Complimenti a tutti premiati che con la loro arte e il loro impegno nelle diverse categorie previste nel premio, si sono affermati, da anni, non solo nella nostra bella regione Molise ma in tutta Italia e all’estero», il messaggio di Oscar De Lena.

Adrian Paci è un’artista albanese che, al momento della premiazione, si trovava al Museo d’Arte moderna di New York con una sua esposizione.

L’evento si è svolto sabato 8 ottobre a Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia e in collaborazione con la Bottega degli Apocrifi. L'edizione ha visto protagoniste le sei regioni che affacciano sul mare Adriatico e qualcuna dalle sponde opposte.

