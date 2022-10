“La chiamavano maternità”, percorso a tappe comune a tante donne

TERMOLI. Viaggio nel pianeta maternità, il tema del libro “La chiamavano maternità” presentato nel convegno tenuto presso il Palazzo Vescovile di Termoli sabato pomeriggio, 8 ottobre, organizzato dall’Associazione Culturale Casa del Libro. L’universalità di un argomento così sentito trattato fuori dagli schemi convenzionali, la presenza delle due autrici e il pubblico numeroso e attento, come ha sottolineato la presidente dell’associazione Daniela Battista, hanno reso l’evento emotivamente molto partecipato e interessante. Gli interventi delle due moderatrici, Nuccia Spadaro e Gabriella Campanelli, chiamate a interloquire con le scrittrici, ne hanno impresso un ritmo dinamico e brillante, che è riuscito, attraverso sapienti e mirate domande, a tirar fuori dalla profondità di un mondo complesso, estremamente variabile e mai sufficientemente definibile, la realtà di una condizione che è alla base della vita stessa, e non solo di quella biologica.

Così Maristella Panepinto e Laura Ruoppolo, le due autrici, due agrigentine ex compagne di scuola, divise dalle vicende della vita (Laura sposata a un molisano vive a Termoli), ma sempre vicine affettivamente e culturalmente, hanno avuto modo di raccontarsi e raccontare la genesi di questa loro creatura, nata dall’esigenza (già espressa nel blog “A tutta mamma”) avvertita da entrambe di confrontarsi, attraverso un carteggio, sull’esperienza genitoriale quotidiana, che si snoda nella narrazione, a tratti ironica e leggera a tratti più sentimentale e profonda, di un percorso a tappe comune a tante donne, ma diverso per ognuna; donne capaci di mille rinunce, senza tuttavia abbandonare l’aspirazione ad avere propri spazi personali e professionali e di avere una normale vita di coppia; donne che imparano a essere madri procedendo per tentativi, perché, «non c’è folgorazione, non c’è colpo di fulmine, la maternità è un viaggio faticosissimo che si costruisce giorno dopo giorno», al di là delle aspettative e delle visioni idilliache proposte da un certo mondo virtuale.

Sebbene costellato di difficoltà e incertezze, e spesso dal senso di inadeguatezza che accompagna le mamme, il mondo della maternità è percepito come mondo di un amore unico e sconfinato, capace di legami profondi e di felicità intensa «qualcosa che ti riempie la mente e il cuore», che dà la forza di andare avanti sempre e comunque. Da letture di brani e ricordi personali delle autrici emerge l’universo affettivo che fa da cornice alla maternità, che include le figure dei nonni, desiderosi di rivivere i momenti di tenerezza vissuti troppo velocemente coi figli (unica la figura della mitica nonna Pinsa di Maristella); le figure dei compagni, magari impacciati nelle mansioni più pratiche, ma solidi ed essenziali nella costruzione di un nuovo equilibrio familiare; e non trascura la rassicurante rete di comunicazione che si stabilisce tra mamme, utilissima a condividere esperienze e a solidarizzare, anche se a volte difficile da gestire, soprattutto attraverso i social. Insomma il racconto di un viaggio che è in continuo divenire, in una ricerca di soluzioni che non sono mai definitive, ma che è «un viaggio straordinario che alimenta il cuore e allena l’intelletto». Una lettura utile per chi vive l’esperienza della maternità.

Iana Puleggi