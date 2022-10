“Domenica nel borgo di Termoli”

TERMOLI. Prima delle 4 domeniche del borgo a Termoli, organizzate dalla Pro loco. Un tuffo nella storia del borgo medievale di Termoli accompagnati dalle guide che raccontano di un luogo ricco di storia e tradizioni.

L'evento “Domenica nel borgo di Termoli”, organizzato dalla Pro loco di Termoli, vuole promuovere il turismo culturale attraverso un itinerario nel borgo per quattro domeniche di ottobre (oltre quella di ieri, anche 16-23-30) con visite guidate gratuite da 45 minuti a partire dalle 18 fino alle 21. Si parte dal Castello Svevo costruito da Federico II di Svevia e tra vicoli stretti e scalette si giungerà davanti alla Cattedrale con la possibilità di visitare Termoli Sotterranea (ingresso facoltativo a pagamento) e cenare in un ristorante locale (previa prenotazione prima della visita).

Un'esperienza unica da non perdere per tutti gli appassionati di storia e non solo. Per Info e prenotazioni chiamare il numero 324.8699522.

Galleria fotografica