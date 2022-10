Gocce di gloria, in Basilicata premiato come miglior "corto" sul cibo

BASSO MOLISE. Non smette di stupire l'appeal del "corto" Gocce, che ha vinto il premio come miglior "corto" sul cibo.

Siamo felici che ‘Gocce’, il cortometraggio diretto da Simone D’Angelo, abbia ricevuto un nuovo riconoscimento: la menzione speciale come miglior corto sul cibo presso il Basilicata International Film Festival. Il Biff è il primo festival italiano a premiare cortometraggi che mettono in risalto la relazione tra cibo e cultura. In ‘Gocce’, elementi universali come l’olio e il pane diventano strumenti in grado di dischiudere le porte della memoria, consentendo alla protagonista Eva di ritrovare sé stessa e il coraggio delle proprie scelte.

La premiazione è avvenuta sabato 8 ottobre a Ruvo del Monte, nella suggestiva cornice del borgo lucano, alla presenza del regista. “Questo premio arriva in un momento in cui il fenomeno delle donne vittime di violenza continua a essere su tutti i giornali, con particolare riferimento alla tragica situazione in Iran - ha dichiarato Simone D’Angelo - con ‘Gocce’ tentiamo di porre l'attenzione su questa drammatica piaga, con l'obiettivo di diffondere consapevolezza e dotarci".

A esprimersi anche Nicola Malorni: «Questo riconoscimento é molto importante non solo per il tema specifico della prevenzione delle violenze sulle donne ma anche per la valorizzazione dei nostri territori e del cibo, da sempre promotore di scambi culturali tra i popoli, al centro di tradizioni religiose , fattore di sviluppo soprattutto di piccole comunità che oggi trovano nei prodotti dei propri territori occasioni imperdibili di rilancio attraverso il turismo esperienziale , e nell’ambito del l’olivicoltura, ovviamente del Turismo dell’olio.

Dal canto nostro, Gocce mostra un altro aspetto, quello prettamente terapeutico: la cura del paesaggio si declina in cura delle tradizioni culinarie, delle relazioni umane e quindi anche delle persone. Eva ritrova nel cibo olio, in una fetta di pane con l’olio la sua autentica natura, l’essenza di sé stessa, ritrova le radici, i ricordi d’infanzia, la forza di cambiare strada».

Galleria fotografica