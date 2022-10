Dalla magia del mare al Parco della memoria: la biodiversità è vita

TERMOLI. La magia del mare, alla scoperta della biodiversità. Ma cos’è la biodiversità? È la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.

E il progetto che è stato presentato questa mattina, nella sala consiliare del comune di Termoli porta alla scoperta di tutto l’ambiente che ci circonda e di tutte le sue bellezze.

Presenti “Ambiente basso Molise” con il presidente Luigi Lucchese, i “Lions Club Termoli Host” con il presidente Nicola Ricciuti, le assessore Rita Colaci, Silvana Ciciola, Andrea Casolino di Banca Mediolanum e consigliere comunale di opposizione, socio Lions e Abm e la dirigente scolastica della “Schweitzer” Marina Crema.

Il progetto vede protagonisti gli alunni della terza e della quinta elementare della scuola “Schweitzer” che già domani effettueranno un’uscita didattica alla scoperta del mare.

Il mare non solo distesa d’acqua. I bambini andranno a capire come tutelare la spiaggia e il mare. E la tutela deriva da tutti i comportamenti delle persone.

I bambini raccoglieranno un po’ di rifiuti e verrà spiegato loro che è un comportamento incivile perché i rifiuti ci mettono tempo per esser smaltiti. In seguito gli alunni della Schweitzer scopriranno ed effettueranno “studi” sulle conchiglie. «Dopo due anni di Covid e mascherine, i bambini hanno bisogno di fare uscite didattiche. Speriamo che questa missione formativa trovi realizzazione anche in questo progetto» ha dichiarato la dirigente Crema.

La collaborazione dei Lions e di Ambiente basso Molise è frutto della tutela dell’ambiente. I Lions come Ambiente basso Molise sono impegnati a rafforzare il legame tra la comunità e l’ambiente. La difesa delle risorse naturali migliora la qualità della vita e favorisce il coinvolgimento delle comunità locali. La sostenibilità protegge e recupera l’ambiente per il benessere di tutte le comunità.

L’assessore Colaci ha dichiarato che ci sarà la costruzione del “Parco della Memoria”, dove verranno piantumate nuove piante e, proprio oggi «ci recheremo a effettuare un sopralluogo»

«Cercheremo di far divertire i bambini e abbiamo pensato di dedicarla a Termoli questa magia- ha dichiarato Luigi Lucchese- ci sarà un’altra giornata particolare che verrà dedicata agli alberi il 21 novembre. La giornata si chiama “un albero per il futuro” ed è un progetto che intende salvaguardare tutto il territorio. Per l’evento di domani, i bambini saranno impegnati anche in un censimento nazionale del Fratino insieme ai nostri volontari».

