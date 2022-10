Il filo della tradizione unisce Tavenna a Novedrate

TAVENNA. Bilancio lusinghiero per l’amministrazione comunale di Tavenna, che ha partecipato alla 31esima edizione della mostra internazionale del pizzo di Novedrate. Le delegazioni presenti per l'Italia erano Cantù per la regione Lombardia, L'Aquila per la regione Abruzzo e Tavenna per la regione Molise. C’erano anche Lepoglava per la Croazia, Narva per l'Estonia, Rauma per la Finlandia, Krakovany per la Slovacchia, Camarinas Palilleiras de Mos per la Spagna, Bobowa per la Polonia e Peniche Serra 'El Rei per il Portogallo. Mostra realizzata presso l'università E-Campus di Novedrate e che è tornata dopo 4 anni, l'ultima edizione risale al 2018, poi rimasta ferma per causa della pandemia da Covid.

Tantissimi i pizzi e i merletti esposti, realizzati con tecniche di lavorazione diverse, ma tutti di inestimabile bellezza. Lo scopo della manifestazione è stato anche quello di tenere viva la memoria storica di quest'arte antichissima per tramandarla al futuro, ed inoltre riannodare i fili del processo già avviato, al fine di ottenere da parte dell'Unesco il riconoscimento del "Merletto" quale patrimonio immateriale dell'Umanità. La delegazione di Tavenna era rappresentata dalle merlettaie Maurizia Iurescia e Nicoletta Zara, dal sindaco Paolo Cirulli e dalla dottoressa Antonella D'Antuono.

Lo stand espositivo di Tavenna è stato molto visitato, con le nostre Merlettaie che con i loro cuscini, le loro mani abili e i loro fuselli ha insegnato ai tanti visitatori, attratti ed ammirati dalla bellezza dei nostri merletti e Pizzi, le prime regole per imparare la nostra antica arte del Merletto lavorato al Tombolo. Lunedì mattina alle ore 11 tutte le delegazioni, insieme con il sindaco di Novedrate Serafino Grassi siamo stati accolti nel Belvedere del Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale della regione Lombardia, dove tra i tanti argomenti si è rinnovata anche l'importanza del Merletto dove arte, tradizione e cultura corrono sui fili che le abili mani delle merlettaie muovono con i fusilli sul tombolo. «Un ringraziamento va al sindaco Serafino e alla sua amministrazione per l'accoglienza e l'ospitalità, un saluto alla comunità di Novedrate e a tutte le delegazioni di merlettaie che hanno partecipato insieme con noi a questa importantissima vetrina, "la Mostra Internazionale del Pizzo di Novedrate" – riferisce il sindaco Paolo Cirulli - un abbraccio caloroso anche ai tanti compaesani e ai loro famigliari che vivono non molto distanti da qui e che in questi quattro giorni sono venuti a salutarci».

