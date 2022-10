"The land of dreams", si realizza il sogno di Nicola Abbatangelo

TERMOLI. «Quando gli ex allievi ti rendono felice, perché ce l'hanno fatta! Il regista è un giovane di talento. Cresciuto a Termoli: Nicola Abbatangelo, ha studiato con me all’Accademia Rossini e ha cominciato con i suoi primi lavori qui, tra cui il video dei "Louis Mr. Jazz!"», scrive così, orgoglioso, Roberto Di Carlo

Il primo contatto di Nicola con il mondo dello spettacolo avviene in famiglia: i suoi genitori gestiscono un’agenzia che si occupa dell’organizzazione di spettacoli teatrali e grandi eventi. Qui Nicola muove i primi passi come assistente di produzione e dopo da direttore artistico, Continua la sua ricerca studiando in un corso alla New York Film Academy e specializzandosi poi alla NUCT presso Cinecittà Studios e all’Istituto Murnau. Comincia così la sua esperienza come regista, produttore esecutivo e sceneggiatore. Si cimenta in diversi progetti tra cui cortometraggi, documentari, forma tv e installazioni artistiche e man mano Nicola rivolge sempre più il suo sguardo verso il mondo e l’immaginario cinematografico. Nel 2015 fonda la Moolmore Films, una casa di produzione nata con lo scopo di sperimentare e fare ricerca di progetti innovativi e internazionali, che rispecchiano l’interesse del regista per la musica, per la fiaba moderna e anche per l’innovazione tecnologica. Nel 2017 mette a frutto la sua ricerca nel campo con “Beauty”, musical della durata di 30 minuti girato a Roma, con un cast internazionale e colonna sonora originale composta a Los Angeles. Beauty può vantare due primati a livello nazionale: è il primo cortometraggio musical girato in presa diretta, con tutte le canzoni eseguite dal vivo e inoltre è il primo film italiano missato con la tecnica innovativa Dolby Atmos. L’esperienza con Beauty e la notevole risonanza del cortometraggio, vincitore di numerosi premi internazionali, ha condotto Nicola alla regia del suo primo lungometraggio “The land of dreams”, le cui riprese si svolgono nell’autunno del 2019: un musical internazionale che sancisce la prima collaborazione del regista con Lotus Production. Nicola prosegue la sua ricerca e sperimentazione all’interno di Lotus come creative producer con la nascita di Lotus Factory, nuovo dipartimento produttivo con l’obiettivo di sviluppare progetti di genere pensati per dar vita a franchise declinate su larga scala: cinema, serie, editoria, game e videogames.

The Land of Dreams è il film musical firmato da Nicola Abbatangelo che racconta di una storia d’amore ambientata nella New York degli anni ’20, ha per protagonisti Caterina Shulha e George Blagden (Les Misérables di Tom Hooper, Vikings, Versailles) insieme a un ricco cast composto da Paolo Calabresi, Marina Rocco, Ryan Reid, Nathan Amzi, Carla Signoris, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce.





L’uscita è fissata nelle sale al 10 novembre e verrà presentato in anteprima come Evento Speciale ad Alice nella Città – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Il film è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, prodotto da Marco Belardi. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmate da Nicola Abbatangelo e Davide Orsini, le musiche composte da Fabrizio Mancinelli che ha collaborato alla colonna sonora del film premio Oscar Green Book dirigendone l’orchestra.