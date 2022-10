Borghi in fiaba: il finissage del concorso internazionale

TERMOLI. Presentata l’antologia poetica illustrata del premio “Borghi in fiaba”. Dopo il successo del 10 agosto scorso a Piè di Castello, quando venne svolta la prima parte della premiazione del concorso: “Borghi in fiaba”, sabato 8 ottobre si è tenuto il finissage della mostra ed è stata anche presentata l’antologia del premio; quest’ultimo ideato e curato dall’architetto Antonietta Aida Caruso e dalla sua associazione “Cantieri creativi”. Si è confermato un grande successo come prima edizione del concorso d’arte, di narrativa e di poesia finanche a livello internazionale. Già durante la premiazione dell’estate scorsa, gli elaborati erano arrivati anche da Montreal in Canada. Quindi come prima edizione ha riscosso un enorme successo e ha coinvolto un numeroso pubblico.

Sono stati premiati i finalisti del concorso, gli stessi che non erano presenti alla premiazione del 10 agosto scorso. Presenti oltre la curatrice del premio, anche l’attore Aldo Gioia che ha recitato in maniera impeccabile i brani dei racconti vincitori. Le motivazioni sono state lette dalla professoressa Maria Carmela Mugnano, dalla professoressa Lucia Lucianetti, dalla docente di pittura Michela Della Penna e dallo storico d’arte Antonio Narducci. Ad accompagnare le letture, anche gli intervalli musicali suonati da Nicolino Cannarsa e Luca Mastrogiuseppe.

Una premiazione intima ospitata in una delle sale dell’hotel Meridiano a Termoli. L’esposizione dei dipinti era presente per tutta la sala. Il concorso mira a valorizzare la bellezza del nostro territorio e la conservazione dello stesso e il ricordo delle più belle tradizioni.

Riportiamo di seguito la classifica:

Sono stati premiati per la sezione “Fiabe e racconti”:

1° classificato Massimo Umbertone di Rovigo con “Aeroplanini”;

2° classificato Rosella Bottallo di Torino con “Hai visto mai?”;

3° classificato Marilena Ferrante di Isernia con “Fiore tra i rovi”;

L’attestato di merito è stato consegnato ad Antonio Isto di Guglionesi con “La fiera del bestiame”.

Il Premio speciale per la sezione “Racconti in vernacolo” è stato consegnato ad Angelo Marolla di Termoli con “I so’nat a Termol”.

Per la sezione poesie:

1° classificato Mario Antenucci di Campobasso con “Il paese natio”;

2° classificato Rossella De Magistris di Foggia con “Spixana”;

3° classificato Valeria D'amico di Foggia con “Vieste”.

Il Premio speciale: “Sguardo sul mondo” è stato consegnato a Gilda Cieri di Termoli con “Mondi opposti”.

L’attestato di merito è stato consegnato a Luigi Pizzuto con “Ombre nel Borgo”.

La sezione “Poesie in vernacolo”:

1° classificato Anna Gina Costantino di Termoli con “Ce stäve na vóte”;

2° classificato Andreina Trusgnac di Cividale del friuli con “Na Girone”;

3° classificato Nicolino Cannarsa di Termoli con “Vespre”;

Il premio speciale: “Fiabe di mare” con “Il pirata Saian e i tre sacchi preziosi”.

L’attestato di merito è stato consegnato ad Anna Meo di Termoli con “A’ vëtërë di san Gijësepp”.

L’attestato di merito è stato consegnato a Rosanna Palazzo di Guardialfiera a “A tin”.

La sezione d’arte visiva:

1° classificato Beatrice Mastrodonato di Roma con “Fiaba”;

L’attestato di encomio è stato consegnato a Ylenia Paladino di Termoli con l’opera visiva “Borgo”.

L’attestato di merito è stato consegnato a Patrizia Iannetta con l’opera visiva su vetro “Vico Sant’Andrea” e per la poesia “Sensazioni di un borgo antico”.

Un premio è stato consegnato anche al professor Remo Di Giandomenico per l’operosità e la competenza nella gestione delle risorse territoriali molisane, attraverso la direzione dell’azienda autonoma di soggiorno e turismo, ad Aldo Gioia, attore di teatro per la pregnante interpretazione dei brani recitati e a Carla Di Pardo, per l’impegno artistico culturale e per l’operosità didattico- artistica, con la realizzazione del libro realizzato con i suoi alunni dal titolo: “Tenendo per mano il borgo di Termoli”.

