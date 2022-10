Percorsi sportivi per i detenuti, a Larino l'iniziativa del Coni

LARINO. Il comitato Coni del Molise, nella persona del presidente Vincenzo D'Angelo ha offerto ai detenuti dei penitenziari molisani la possibilità di partecipare a percorsi sportivi da individuare in base alle richieste delle singole direzioni.

Le attività avranno inizio nel prossimo mese di novembre, in fase sperimentale presso l'istituto di Larino.

In data 14 corrente mese alle ore 10,00 il comitato Coni e le varie federazioni sportive che hanno aderito al progetto, saranno presenti presso l'Istituto penitenziario per presentare l'iniziativa ai detenuti, che potranno sperimentare concretamente le varie discipline.

Ritenendo l'attività fisica fondamentale in un contesto come quello penitenziario, per le indubbie ricadute positive sul benessere fisico e psichico delle persone ristrette e per il valore educativo che ogni disciplina sportiva trasmette, si ringrazia il Comitato del Coni e le federazioni coinvolte per l'attenzione e la sensibilità dimostrata verso il mondo detentivo.