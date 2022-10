“Ma il cielo è sempre più blu”, Malorni finalista al Premio letterario "Fausto Rossano"

TERMOLI. Nicola Malorni tra i finalisti del Premio Letterario Fausto Rossano “Ma il cielo è sempre più blu” su cinema e salute, promosso dall’associazione Premio Fausto Rossano.

Il Premio propone ai partecipanti di raccontare in forma di racconto scritto inedito, un episodio significativo della propria vita o un racconto di fantasia in cui un film, una canzone, un video, una fotografia, il cinema in generale, sono stati il contesto in cui si è sviluppato e/o affrontato un problema di salute o hanno contribuito in qualche modo a superarlo.

Il racconto candidato dallo psicologo analista termolese, dal titolo “Portami da Fausto” è stato positivamente valutato da una giuria di esperti rientrando tra i finalisti del premio.

“Si tratta di un racconto autobiografico in cui c’è molto della mia vita affettiva e professionale. Al centro vi è sicuramente l’incontro della psicologia con il cinema, strumenti di elaborazione di esperienze dolorose che ho potuto valorizzare a partire dal cortometraggio Gocce prodotto dalla cooperativa sociale Kairós con la regia di Simone D’Angelo", il commento dell’autore.

Malorni presiederà all'evento in cui sarà comunicato il vincitore che si terrà il 22 Ottobre presso l'Institut français Napoli, dalle 18 alle 21, all'interno del Premio Fausto Rossano.