"Ordo Cavalieri Termole" protagonisti alla Fiera medievale Franca di Mesagne

MESAGNE. Alla diciottesima edizione della Fiera Medievale Franca di Mesagne, ha partecipato l’associazione Ordo Cavalieri Termole. L’ evento, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, è la rievocazione medievale federiciana mesagnese si rifà al periodo storico del 1200, quando Mesagne era meta di Pellegrini e cavalieri Crociati

Organizzata dal gruppo Gruppo Storico Città di Mesagne' e 'Meghy Costumes d’Époque'.

Per l'occasione la città si è magicamente catapultata in un’atmosfera medievale nel segno di Federico II. Gli abitanti e i numerosi visitatori si sono ritrovati nell'antico borgo per assistere alle iniziative proposte da gruppi e compagnie in armi .Presente quest'anno anche il Comune di Termoli con l'assessore Mottola che ha tenuto incontri istituzionali con il sindaco di Mesagne e gli amministratori dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo con la Fiera Medievale Franca, che ha lo scopo di promuovere il patrimonio artistico, storico e culturale del territorio, con spirito di aggregazione tra le diverse comunità coinvolte nel programma del gemellaggio.

«Un doveroso grazie da parte di noi tutti dell'Associazione Ordo Cavalieri Termoli va a Giovanni D'Aloisio e alla signora Margherita che hanno nuovamente creduto nelle nostre potenzialità, dandoci anche quest'anno la possibilità di partecipare».

