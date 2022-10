Sound Zero, dopo Arezzo Wave ora tocca al Roma music festival

TERMOLI. La band Molisana “Sound zero” dopo aver infiammato il palco dell’Arezzo Wave 22, disputando la finale con altre 19 band da tutta Italia, continua il loro cammino salendo il prossimo 24 Ottobre sul palco del “Roma music festival” altro ambito festival nazionale. Cercando di farsi conoscere sempre di più con il loro stile e la loro musica, i sound zero stanno sfornando diversi inediti sia in lingua Italiana che in Inglese, già apprezzati dai giudici di “Iband” (Fiordaliso, Marco Carta e Jimmy Sax), talent a cui hanno partecipato lo scorso marzo, i brani convincono anche i giudici di Arezzo Wave, anche se questo non gli vale la vittoria. “Siamo orgogliosi del percorso musicale, stiamo cercando di dare una svolta alla nostra “carriera” e puntiamo a fare sempre meglio, vogliamo tenere alto il nome del Molise quindi seguiteci e sosteneteci, abbiamo bisogno di tutti perché è quella la forza che ci spinge a migliorarci sempre di più e a pensare che stiamo facendo bene” queste le parole del leader Joe (Gioacchino Occhionero). Quindi continuate a seguirli sulle loro pagine social per restare sempre aggiornati sulle loro date live e su tutte le news su di loro... #stayrock

Ricordiamo che la band è composta da ragazzi tutti MOLISANI:

Gioacchino Occhionero (Joe)-voce

Dino Petrucci (Mystic)-batteria

Mattia Fratangelo (Matt)-chitarra

Rodrigo Galasso (Ghigo)- basso