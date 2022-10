A Guglionesi una campagna di sensibilizzazione contro le violenze di genere

GUGLIONESI. La Libertas Molise in collaborazione con l'associazione L'@ltra Guglionesi, l'Accademia Io mi difendo, l'associazione The Academy e con il patrocinio del comune di Guglionesi, presentano "la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulla donna e di genere". La manifestazione si terrà venerdì 21 ottobre, alle ore 17 in via Capitano Verri a Guglionesi, nel Centro Culturale Polivalente.

L'evento, fortemente voluto e condiviso con il presidente regionale della Libertas Salvatore Di Sirio insieme al suo staff provinciale di Campobasso, Isernia e l'associazione l'@ltraguglionesi a nome del suo presidente Nino D'Alessandro, è vicino a un tema così delicato e, purtroppo, troppo spesso alla ribalta della cronaca.

All'evento sarà tutto illustrato il metodo di autodifesa unica in Italia, alla portata di tutti e soprattutto legale. Presenti istruttori di discipline diverse che presenteranno e coinvolgeranno in una sorta di workshop tutta la platea presente. Piero Gliosca per il survival, Marianna Costantino per lo yoga, Nicola e Filomena Colatriano che con i balli latini chiuderanno l'evento in leggerezza.

Inoltre ci sarà di Fabiola Caruso psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale, EMDR che tratterà la tematica del trauma psicologico e il sindaco di Guglionesi, l'avvocato Mario Bellotti.

