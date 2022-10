Noi e il mare: un legame di continuità, il progetto dell'istituto comprensivo Schweitzer

TERMOLI. Ha preso il via presso il Porto di Termoli il PROGETTO DI ORIENTAMENTO E CONTINUITA’, Noi e il mare: Un legame di continuità.





A prenderne parte l’Istituto Comprensivo Schweitzer che accoglie, all’interno della sua offerta formativa, una nuova occasione di crescita e apprendimento per gli alunni dei tre ordini di scuola. In un’ottica di continuità e orientamento. I docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, verranno coinvolti con i loro alunni in attività didattiche che li porteranno a strettissimo contatto col proprio territorio di appartenenza, le attività che fanno parte della loro città di origine cioè quelle che sono a stretto contatto con il mare e il mare sarà il leitmotiv di tutte le attività che questo progetto ha intenzione di portare avanti con entusiasmo.

Un mare che oggi soffre per colpa dell’uomo stesso, che deve essere comunque preservato ma soprattutto deve essere rispettato, conosciuto o come termolese addirittura amato. Questo progetto coordinato dalla professoressa Valentina Limongi e dall’insegnante Celestina Ferro, si pone come obiettivo quello di ampliare il più possibile le reali conoscenze degli scolari dell’Istituto, tramite attività dimostrative, laboratoriali, tecnico -pratiche svolte in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Mercato Ittico, l’Op San Basso & Ristorante Pesce Nostrum con la Guidotti Ships.

A credere in primis alla valenza trasversale di questo progetto la stessa Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Schwitzer la Professoressa Marina Crema, Quello che è accaduto in questa prima giornata, ha visto impegnate le classi II^ che hanno intrapreso un corso da retiere con attestato finale da parte della Federpesca e Coop Op San Basso, poi si sono recati per la visita e le attività didattiche a bordo del Catamarano Zenit (Guidotti Ships). Poi il prossimo incontro avverrà Il 18 ottobre nell’Auditorium di Via Stati Uniti, ci sarà un incontro formativo per gli alunni della sezione in uscita dell’Infanzia e per le classi VA, VB, VC e VD della Primaria da parte della Capitaneria di Porto.





Il 19 ottobre presso la sala Schiavone di via Perrotta (Secondaria) per gli alunni delle classi IIIA, IIIB e IIIC, ci sarà un collegamento on line in diretta con la nave da ricerca Nautilus, impegnata in attività oceanografiche al largo delle isole Hawaii.

27 – 28 Ottobre gli alunni delle classi VA, VB, VC, VD intraprenderanno il corso da retiere con attestato finale da parte della Federpesca e Cooperativa Op San Basso e poi si recheranno, per la visita e attività didattiche, a bordo del catamarano Zenit (Guidotti ships) dove si uniranno agli alunni della sezione uscente dell’Infanzia.

28 Ottobre gli alunni delle classi IIIA, IIIB e IIIC della Secondaria, si recheranno al porto per visitare gli uffici della Capitaneria, assisteranno ad una simulazione di vendite presso il mercato ittico e, infine, si renderanno protagonisti di una retinata didattica a bordo di un’imbarcazione a vela.

A tutti gli alunni dell’Istituto sarà donato un segnalibro come ricordo della partecipazione al progetto di continuità e orientamento, “Noi e il mare: un legame di continuità”.

Dunque un progetto composito, pensato per essere un crocevia di età, punti di vista e bisogni eterogenei, un momento di incontro e scambio di esperienze, di scoperte costruttive che confluiscono nel grande mare dell’apprendimento significativo, un life long learning che, auguriamo agli alunni dell’IC Schweitzer, duri tutta la vita.

