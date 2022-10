“De bello Covid”, la strenua battaglia contro il virus

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’Autore”, le scrittrici Adele Fraracci e Antonella Presutti presentano il loro nuovo libro “De bello Covid” (Piemme), lunedì 17 ottobre alle ore 17 presso la Libreria Fahrenheit, in via Cina 34. Una lucida e puntuale narrazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la strenua battaglia contro il Covid, spiegata bene già nel titolo, “De bello Covid”, che ci rimanda ai tempi della scuola quando studiavamo il “De bello Gallico”.

E in effetti diverse pagine sono un resoconto della emergenza pandemica vissuta come un conflitto, tra disorientamento, aggressività e dure consapevolezze; altre sono dedicate alle vittime: agli anziani, alle donne, ai bambini, al servizio sanitario, alla scuola, al mondo della informazione. Molti gli errori di tutti, dalle istituzioni ai piccoli grandi errori del comune cittadino "che in balia della confusione", chissà perché, sceglie anche lui, come chi governa, la via più facile e scontata.

Attorno all'estrema obiettività ruota tutta la trattazione di questo periodo così particolare, fino a poco tempo fa ipotizzato solo al cinema. Sì, perché alle autrici più che cercare dei colpevoli interessa capire, andare al fulcro centrale della questione, perché solo comprendendo con la testa, ma anche con il cuore, si può sperare di saper innovare quel che è necessario, di saper creare nuova vita e nuova storia dentro il mondo globalizzato, di cui proprio la pandemia ha messo in evidenza le enormi contraddizioni e le appariscenti criticità, dalla politica alla economia e alla cultura.

Adele Fraracci è nata a Napoli dove, alla Federico II, si è laureata in filosofia. Vive a Ferrazzano e insegna storia e filosofia al liceo scientifico “A. Romita” di Campobasso. Giornalista pubblicista, ha pubblicato, tra gli altri, “Ridate la cicuta a Socrate. Sulla scuola” con Antonella Presutti e il saggio filosofico “Filosofia è donna e cosmopolita”. Conduce un caffè filosofico a Campobasso con Simonetta Tassinari. Antonella Presutti insegna italiano e latino nei licei.

Con Simonetta Tassinari ha scritto alcuni saggi e il romanzo “Lascia che spunti il mattino americano”. Ha pubblicato i romanzi “Stabat Mater”, “Nevica poco e male”, “La nebbia sale dalla terra”, da cui è tratto uno spettacolo di musica e recitazione. Numerosi contributi e saggi sono inseriti in riviste e pubblicazioni specialistiche. L’ultima sua pubblicazione è “Il Rianimatore”.

