Treno della Memoria in transito nella notte alla stazione di Termoli

Per non dimenticare

TERMOLI. Proveniente dall’Aquila e diretto a Campobasso, è giunto nella notte di transito anche a Termoli il Treno della Memoria, che nel 1921 trasportò la salma di un soldato caduto e non identificato da Aquilea a Roma, dove venne tumulato nel sacello presso l’Altare della Patria con i massimi onori militari. La salma del soldato ignoto scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 caduti italiani non identificati, diventò simbolo di tutti i caduti che, con il loro sacrificio, contribuirono a costruire l’Unità Nazionale e il concetto di Patria.

Nel capoluogo abruzzese, le note de “La leggenda del Piave”, eseguita dalla Banda del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, hanno accolto il treno alla presenza delle massime autorità, civili, religiose e militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, scolaresche e cittadini. Il Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo e Molise”, Colonnello Marco Iovinelli, ha salutato gli intervenuti ricordando la figura e il valore morale del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti e sottolineando nel suo intervento che “il doveroso ricordo e tributo d’onore ai Caduti non è l’esaltazione della guerra, causa solo di dolorosi lutti e distruzioni, ma un monito a tutte le giovani generazioni affinché non si ripetano gli errori del passato”. Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, nel suo discorso ha ricordato a tutti, specie alle nuove generazioni che il Milite Ignoto è “una storia da far riscoprire soprattutto ai giovani per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale e il concetto di Patria”.

Il viaggio del treno intende unire idealmente tutta l’Italia e tutti gli italiani, coinvolgendo le diverse generazioni non per celebrare il mito della guerra ma per ricordare il sacrificio di chi oggi, come allora, ha donato la propria vita per il Paese.

Nella serata di domani, alle 22.10, una delegazione del Lions club Tifernus sarà presente in stazione, per il viaggio di ritorno dal capoluogo, dove domani sarà in mostra nella stazione di Campobasso.

