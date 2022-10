Parte col botto "Sorridere al parchetto" e oggi altri due appuntamenti

TERMOLI. Tanti i sorrisi al parchetto di via Germania, nel quartiere Sant’Alfonso, ieri a Termoli.

Ha debuttato con enorme successo, possiamo dire senza tema di smentita, l’iniziativa "Sorridere al parchetto" che vede protagonisti i volontari dell’associazione Sorridere Sempre OdV con sostegno di Carrefour, ciclo voluto dall’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo in collaborazione con l’associazione Sorridere Sempre OdV e Carrefour. Un modo per ravviare le zone verdi della città coinvolgendo i bimbi residenti in ogni quartiere.

Una sorta di tour itinerante affidato ai volontari di Sorridere Sempre OdV che allieteranno con laboratori tematici, animazione, giochi, tatuaggi e tante altre iniziative tutti i presenti. Cinque appuntamenti all’insegna del divertimento iniziato ieri dal parchetto del quartiere Sant’Alfonso per terminare il 30 ottobre a Colle della Torre.

Un modo per continuare ad incontrarsi all’aria aperta rivitalizzando i parchetti della città e consentendo ai più piccoli di frequentarsi e confrontarsi anche al di fuori dell’orario scolastico. I volontari dell’associazione hanno ringraziato per la disponibilità l’assessore Michele Barile e il Comune di Termoli e invitano tutti i bambini a partecipare.

Oggi si replica, dalle 11 alle 13 mel parchetto di Colle Macchiuzzo e nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 nel parchetto Quartiere San Pietro.