“MonumentiAMOci!", i ragazzi della D'Ovidio e l'anfiteatro di Larino

Anfiteatro di Larino: il progetto del liceo D'Ovidio

LARINO. Partecipare a concorsi, manifestazioni ed eventi di carattere sia locale che nazionale rappresenta sempre un’occasione privilegiata per far scoprire agli studenti la dimensione dello studio e della scuola come palestra per allenarsi alla scoperta di sé stessi e del mondo, mettendosi in gioco come protagonisti curiosi e pieni di entusiasmo. Con immensa soddisfazione facciamo le congratulazioni agli studenti del Liceo “F. D’Ovidio” dell’Omnicomprensivo di Larino che con il lavoro sull’Anfiteatro di Larino, portato avanti delle classi 3A liceale scientifica e I classico, hanno partecipato al concorso “La scuola adotta un Monumento”, promosso dal Miur e dalla fondazione “Napoli 99”, e hanno vinto, insieme ad altre scuole d’Italia, la medaglia d’oro. Il meraviglioso video sull’anfiteatro di Larino è il frutto di un laboratorio pluridisciplinare portato avanti dai docenti di Storia, Storia dell’arte ed Archeologia durante lo scorso anno scolastico. Il prossimo 9 novembre, nella meravigliosa cornice di palazzo reale a Napoli, studenti e docenti parteciperanno a “MonumentiAMOci!

In viaggio tra i monumenti adottati, sentinelle della bellezza della nostra Italia”, la cerimonia di Premiazione in cui verranno condivisi i video dei monumenti vincitori di tutta Italia. Tantissimi complimenti allo studente Dario Sabetta della classe 3A, che con il racconto “Un vecchio giradischi”, nato all’interno del Laboratorio di Scrittura creativa dello scorso anno scolastico, sta facendo incetta di premi. Il suo racconto infatti ha partecipato al concorso di narrativa “Young Adult”, proposto da Rudis edizioni, ed è stato pubblicato dalla stessa casa editrice nel volume Young stories, in vendita presso i maggiori store online e le librerie di tutta Italia; inoltre gli è stata tributata la menzione speciale nell’ambito del concorso Nazionale “Inchiostro e Memoria”, sezione poesia e narrativa under 16; da ultimo abbiamo appena ricevuto comunicazione che il suo racconto è stato selezionato e verrà pubblicato nella raccolta I racconti dall’Abruzzo e dal Molise 2022”, edita da Historica Edizioni. Congratulazioni anche alla studentessa Michelangela Zeoli della classe 3A, il cui racconto “Rebecca 2025” verrà pubblicato nella medesima antologia.