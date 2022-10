Giornate Fai d'Autunno fanno centro a Larino, oltre 150 visitatori

LARINO. Successo indiscusso per le Giornate Fai d'Autunno a Larino. Ieri sono stati quasi un centinaio i visitatori che hanno potuto scoprire le bellezze storiche e architettoniche nel percorso messo a punto dai volontari del gruppo di Termoli, in trasferta nella città frentana.

La domenica è stata foriera anche di turismo domestico, quello delle famiglie molisane, sempre presenti anche quelle abruzzesi, presenze dal Settentrione e persino dall'Argentina.

Un avvenimento culturale che è stato commentato anche dall'amministrazione comunale.

«Larino, e nello specifico il suo Museo Diocesano, la chiesa di San Francesco e la Basilica Cattedrale dell'Assunta e di San Pardo, sono stati uno dei tre siti molisani scelti dal Fondo Ambiente Italiano per le Giornate Fai d'Autunno del 15 e 16 ottobre. Circa 150 visitatori provenienti dal Molise e da tutta Italia hanno potuto ammirare le bellezze della Larino sacra illustrate dalle ragazze della Associazione Molise Wow, una realtà che ci onora ospitare e a cui siamo grati: i tanti turisti che ormai da anni, e non solo in questi giorni, vengono accolti al Pardo Community Hostel o accompagnati nel Tour Wow, restano tutti incantati.

Il Comune di Larino, in sinergia con l'associazione, ha deciso quindi di contribuire a tale incanto aprendo le porte del Palazzo Ducale, della sua Biblioteca "B. Preziosi", del Museo Civico, prossimamente sede anche dell'Archivio storico comunale, coi suoi meravigliosi mosaici romani, della mostra permanente "Storico Aldo" dedicata ad Aldo Biscardi, dell'Archivio fotografico "Pilone", della Sala Preziosi coi suoi affreschi trecenteschi e della terrazza panoramica da cui si gode la migliore vista sul centro storico. Ci tenevamo a ringraziare il dipendente dell'Ufficio Cultura e Turismo Lorenzo Di Maria per essersi offerto volontario, a titolo interamente gratuito, per tenere aperti il portone e le sale del Palazzo Ducale, e per aver accompagnato decine di visitatori alla scoperta delle bellezze nascoste e dell'infinita ricchezza della nostra città».

Galleria fotografica