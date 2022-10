Dal "Villaggio delle Arti" al "Premio Mia Martini", l'avventura di Jacopo Paladino

LARINO. Dal 'Villaggio delle Arti' al Premio 'Mia Martini' nella sezione nuove proposte. Questo, il viaggio incredibile che il 17enne larinese Jacopo Paladino sta compiendo in quel mondo contrassegnato dalla musica che ha scelto di percorrere fin da quando era piccolo.

E cosi, dopo la prima selezione live in quel di Scalea dove ha 'gareggiato' con quasi 900 candidati, per Jacopo si è aperta, in queste ore, l'ulteriore fase del Premio, quella che lo vede insieme ad altri soli 57 giovani artisti contendersi la possibilità, grazie al social voto, di partecipare alle fasi finali del 'Martini'.

Quella di Jacopo è una storia di successi, ma soprattutto di passioni che hanno incontrato la professionalità dei maestri del Villaggio delle Arti di Larino.

Il brano con cui Jacopo è in gara si intitola 'Di nuovo noi' ed è interamente scritto da lui a riprova di un amore che non si ferma alle note ma si traduce anche in parole che alle note danno voce. I maestri del 'Villaggio' poi ne hanno curato la performance grazie alla coach Anna Tomeo. Ma l'intera produzione musicale è made in Larino. Il produttore è Alessio Tancredi, le musiche sono oltre che di Tancredi dei maestri Graziano Carbone e Luigi Iarocci tutti docenti del Villaggio delle Arti.

Una scuola che, fin dalla sua fondazione, ha al suo interno uno staff di artisti di rilievo che si dedicano quotidianamente alla crescita musicale dei ragazzi iscritti, coltivando i loro talenti, perseguendo con loro mete si successo che la rendono una splendida realtà nel panorama regionale e non solo.

Quello pubblicato di seguito è il link che rimanda direttamente alla pagina del Premio Martini e che serve, dopo averlo ascoltato, per votare il giovane cantautore larinese.