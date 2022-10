Studio Aperto con Massimo Talia sulla cucina termolese

Andare in onda sulle reti nazionali fa sempre piacere. La vetrina della tv, in diretta sulle tv dei cittadini italiani è motivo di orgoglio e, perché no, anche di nuovi turisti curiosi di scoprire le bellezze del nostro territorio e i piatti tipici del posto.

Poi se parliamo di un territorio balneare, il gioco è fatto.

E così nel programma televisivo di Italia Uno, della rete Mediaset, si sente il profumo del mare. Il mare nostro, l’Adriatico. Si vede la bellezza del Castello Svevo, i vicoli caratteristici del Borgo vecchio, le case dei pescatori tutte colorate.

E si sentono i profumi tipici della gastronomia.

La troupe televisiva ha fatto tappa a Termoli. Addentrandosi nei vicoletti è giunta al ristorante “Svevia”, dove ad attenderli c’era lo chef Massimo Talia che ha presentato i piatti tipici della tradizione culinaria termolese.

Lo chef Massimo, diplomato presso l’Alberghiero di Termoli, ha ulteriormente approfondito le sue conoscenze culinarie collaborando con grandi chef in diverse località italiane ed estere.

Nella cucina del suo ristorante, lo chef Massimo ha preparato un primo piatto a base di totani al gambero rosa dell'Adriatico e per impreziosire il piatto ha aggiunto la bottarga.

Una base di sedano, carote e cipolle e un trito di totano sfumato con il vino. A seguire ha messo i gamberi e ha iniziato a cucinare come pasta, la chitarrina.

Un primo succulento, impreziosito con una spolverata di bottarga fatta da loro.

Come seconda ricetta, un rombo locale del pescato termolese.

Involtini di rombo al naturale con trito di peperone verde a cornetto, peperoncino, funghi, olive e pomodoro giallo.

Per dare incisività, l'ultimo ingrediente è stato il pomodoro fresco e appassito in forno, prezzemolo, finocchietto o erba cipollina.

Da leccarsi i baffi!