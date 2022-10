“La pace si può", cominciamola col "Nostro amico Masu"

GUGLIONESI. "Il nostro amico 'Masu', la vita che cambia" la vita arriva a Guglionesi. Il dottor Antonino Masuri, cooperante Avis che da 15 anni vive a Nairobi, terrà una testimonianza presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Guglionesi, venerdì 21 ottobre alle ore 18:30.

Masuri già lo scorso novembre tenne un incontro a Guglionesi al teatro Fulvio.

L'AVSI (associazione volontari servizio internazionale), è una ONG nata a Cesena nel 1972, che da 50 anni opera in progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario ed è attualmente impegnata in 200 progetti in 39 paesi, inclusa l’Italia.

“La pace si può. Cominciamola noi” è il titolo della Campagna Tende 22/23

La Campagna Tende è una serie di iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse in tutto il mondo da una rete di volontari per sostenere i progetti di AVSI

I progetti di sviluppo della campagna Tende di quest’anno sono in Ucraina, Burundi, Italia, Libano, Perù, Uganda e Tunisia.

Il dottor Antonino Masuri è un cooperante AVSI che da 15 anni vive a Nairobi dove è responsabile del Sostegno a distanza in Kenya.

Nel 2019 l’associazione ha vinto il Premio del Volontariato, istituito dal Senato della Repubblica italiana, per il progetto "The Sky over Kibera", ovvero la Divina Commedia nello slum di Kibera, a Nairobi, uno spettacolo teatrale e poi un film realizzati con 150 bambini e adolescenti dal regista Marco Martinelli.

Nella mattinata del 21 incontrerà alcune classi del Liceo D’Ovidio di Larino e del Liceo delle Scienze Umane di Guglionesi.

Galleria fotografica