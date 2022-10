San Pardo di Vendemmia, festa grande a Larino

LARINO. San Pardo di Vendemmia a Larino, la festa liturgica si rinnova tra le vie del centro storico.

Lunedì 17 ottobre si è rinnovata la festa liturgica di San Pardo, conosciuta come "San Pardo di vendemmia" in segno di devozione e di affidamento al protettore. La comunità ha partecipato numerosa alla santa messa presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca.

È seguita la processione nel centro storico con il busto sacro di San Pardo portato con amore dai fedeli allo scandire inconfondibile della campana della Concattedrale. Un momento molto sentito, in questo tempo di fatica ma anche di speranza, per consolidare un rapporto speciale con il santo, patrono di Larino e della diocesi, e continuare un cammino riscoprendo i valori più importanti accompagnati con fiducia dalla fede e dall'amore di Dio nostro Padre che non abbandona mai i suoi figli. Un percorso ideale, quello della festa di San Pardo, che abbraccia tutto l'anno e coinvolge ogni generazione. "I fiori di maggio diventano i frutti fecondi dell'autunno" ha affermato don Claudio Cianfaglioni al termine della processione per poi impartire la benedizione a tutta la comunità, a chi è vicino e a chi è lontano ma resta sempre presente con il cuore in questo luogo dell'anima.

