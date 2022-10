TermoliMusica 2022, piace l'armonia del Rondo Trio

TERMOLI. Un’armonia nuova, un dialogo musicale diverso: è ciò che si è sentito ascoltando il Rondo Trio, esibitosi in concerto domenica 16 ottobre al cinema S. Antonio di Termoli, nell’ambito della XVIII edizione di Termoli Musica 22.

Composto da Ivano Rondoni al clarinetto, Stefano Rondoni al violino e Francesco Attesti al pianoforte, il Trio vanta un curriculum di tutto rispetto, dove all’esperienza individuale degli artisti si affiancano i numerosi riconoscimenti a livello internazionale.

Il pubblico in sala ha ascoltato con interesse e attenzione i brani presentati ed eseguiti con maestria, in cui il violino tagliente e brillante di Stefano Rondoni e il clarinetto dal suono corposo e vellutato di Ivano Rondoni danzavano insieme, incalzati e accompagnati dalle note vibranti del pianoforte di Francesco Attesti, sulle musiche di A. Kachaturian, F. Poulenc e A. Tumiatti. Una meraviglia per chi era presente, che alla fine ha ringraziato gli artisti con lunghi applausi.

Il prossimo appuntamento è per domenica 23 ottobre, al S. Antonio di Termoli alle 18:00, con il Rumos Ensemble, che con il concerto multimediale “Tocando Portugal” presenterà una selezione di musica tradizionale del Portogallo.

I biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/termoli-musica.

