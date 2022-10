Ventennale della tragedia di San Giuliano di Puglia: la donazione delle 500 Mail Art

Per non dimenticare ven 21 ottobre 2022

SAN GIULIANO DI PUGLIA. A venti anni dalla tragedia, in cui 27 alunni e la loro maestra persero la vita prematuramente, a causa del crollo della scuola elementare Francesco Jovine, la commozione e il dolore sono ancora impressi nel cuore e nella mente della gente di San Giuliano di Puglia, nessuna rassegnazione e nessuna rivalsa possono rimettere le cose al loro posto. Tuttavia, si è dovuto andare avanti e in tutti questi anni molte cose sono state fatte, il paese ricostruito in tempi da record, l’inaugurazione del Parco della Memoria nel 2011, l’apertura del Museo del Terremoto nel 2016. Inoltre, il Comitato delle Vittime, instancabilmente, promuove una cultura della prevenzione e una legge sulla sicurezza scolastica.

Ma tornando al primo anniversario della tragedia, nel 2003, da un'idea di RENATO MARINI, il Centro Culturale “IL CAMPO” di Campomarino, sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha organizzato la grande mostra 500 ARTISTI NELL'ARCOBALENO DEGLI ANGELI.

È il risultato dell’invito della Mail–Art “LA GRANDE ARTE PENSA A SAN GIULIANO DI PUGLIA”: oltre 500 artisti da tutto il mondo hanno partecipato inviando le loro opere in forma di cartoline, che sono state esposte, per una sola volta dal 26 al 31 ottobre 2003, nel Palazzetto dello Sport di San Giuliano di Puglia.

Conclusa la Mostra, le oltre 500 opere sono state riposte in un baule. Adesso, dopo tanti anni di oblio questo enorme patrimonio di solidarietà in forma d’arte sarà donato alla comunità di San Giuliano di Puglia.

Domenica 23 ottobre 2022, alle ore 11, presso la sede del “M3TE” (Museo Multimediale della Memoria del Terremoto e della Mail Art di San Giuliano di Puglia), il Centro Culturale “IL CAMPO”, custode delle cartoline originali della Mail-art, consegnerà lo scrigno con le opere.

Alla cerimonia parteciperanno:

Renato Marini – Fondatore del Centro Culturale “IL CAMPO” e ideatore della MAIL-ART,

Antonio Morelli - Presidente Comitato vittime della scuola di San Giuliano di Puglia,

Giuseppe Ferrante - sindaco di San Giuliano di Puglia,

Luigi Barbieri - sindaco di San Giuliano di Puglia al tempo della ricostruzione (2004-2019),

Santo Marra – autore del Parco della Memoria (2011) e del concept Museo del Terremoto (2016).