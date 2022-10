Rumos Ensemble, il Portogallo sul palco del cinema Sant'Antonio

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare tutti al concerto del RUMOS ENSEMBLE, composto da Anne Victorino d’Almeida (violino), Luís Gomes (clarinetto basso) e João Vasco (pianoforte), il giorno 23 ottobre 2022 alle ore 18 presso il Cinema S. Antonio di Termoli, che porta in scena “Tocando Portugal” (Suonare il Portogallo), il concerto multimediale già presentato in decine di paesi di quattro continenti.

Innovativo e ambizioso, questo progetto si presenta con una selezione di musica tradizionale di dieci regioni del Portogallo, arrangiata per violino, clarinetto e trio con pianoforte. A questi brani vengono affiancate la proiezione di filmati originali di ciascuna regione – che evocano la bellezza, la ricchezza naturale e l’architettura del Portogallo – e dichiarazioni di personalità di spicco, regionali, nazionali e internazionali.

La pertinenza e l’unicità di questo recital deriva non solo dal suo crossover stilistico e artistico che ne è il fondamento, ma anche dall’ambizione dei tre musicisti classici con carriere internazionali sparsi in quattro continenti, che guardano al patrimonio musicale tradizionale portoghese con rinnovata energia, in chiave moderna ma comunque accessibile a tutti i tipi di pubblico.

Oltre alla varietà e al carattere eclettico degli arrangiamenti, all’importanza delle scelte musicali, al rigore, alla precisione tecnica e artistica degli artisti di questo gruppo, la sua dimensione multimediale caratterizza in modo accattivante paesaggi, città, quartieri pittoreschi, monumenti, danze, abitudini e persone, arricchendo e rafforzando i ricordi e l’identità collettiva del popolo portoghese la cui storia si fonde con i luoghi in cui vive.

Come suggerisce il nome, “Rumos Ensemble” porta il Portogallo nel mondo.

