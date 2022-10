Standing ovation per Luca Ciarla nel suo tour negli Stati Uniti

TERMOLI. È stata una vera e propria maratona concertistica per il violinista Luca Ciarla negli Stati Uniti; 17 eventi tra concerti e workshop in 10 stati diversi, e precisamente in Michigan, Alaska, California, New Mexico, Ohio, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Illinois e Nevada, dal 3 settembre al 2 ottobre 2023.

Il primo concerto, per il Detroit Jazz Festival, lo ha visto esibirsi in uno dei palchi principali, unico artista in solo, in un cartellone straordinario nel quale erano presenti tantissime star del jazz internazionale come Julian Lage, Ambrose Akinmusire, Vijay Iyer, Abdullah Ibrahim, Bill Frisell, Antonio Sánchez, Cécile McLorin Salvant, Dianne Reeves, John Scofield, Chucho Valdés. Un concerto memorabile per il violinista jazz italiano, chiuso con due standing ovation, dopo l’ultimo brano in scaletta e dopo il bis.

Successivamente un nuovo lungo viaggio lo ha portato in Alaska per tre concerti e un workshop, per l’Haines Arts Council, lo Skagway Arts Council e l’Alaska World Arts Festival di Homer. È stata un’esperienza incredibile per il violinista termolese, per la prima volta in Alaska, affascinato dalla natura, dai paesaggi sconfinati (foto) e arricchito da un incontro ravvicinato con una familia di orsi.

ll 14 settembre si è esibito in California, primo concerto in assoluto nella nuova splendida sede dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, parte del’Italian Innovation and Culture Hub, dedicato alla creatività italiana in ogni campo. Nell’occasione Luca ha anche presentato in anteprima l’AdriFest, il nuovo festival molisano che si terrà a Termoli e nella città limitrofi (video), del quale sarà condirettore artistico con Kezia Terracciano. A seguire il giorno dopo un concerto per la Los Alamos Arts Council nella splendida sala del Fuller Lodge Art Center.

Dopo le tappe al Bop Stop di Cleveland (Ohio) e al The Buttonwood Tree di Middletown (Connecticut) si è esibito, per due volte nello stesso giorno, al FreshGrass Festival, dedicato alla folk music americana e non solo, dalla tradizione alle ultime novità internazionali, e realizzato in collaborazione con il MASSmoCA, uno dei musei più importanti degli Stati Uniti. Il festival ogni anno assegna anche un numero esiguo di FreshScore, un premio per nuove composizioni per immagini e quest’anno è stato assegnato proprio a Luca Ciarla che ha realizzato la performance Music for your Eyes, con la video arte di Keziat.

Il tour è proseguito con una esibizione all’Old Town School of Music di Chicago, dove Luca ha presentato nuovamente anche il suo nuovo festival, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago. L’itinerario da maratoneta si è chiuso con una serie di tre concerti per le Library District, di Las Vegas, il circuito delle biblioteche pubbliche della città, grazie anche al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Il tour è stato ideato e prodotto dalla Violipiano Music in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Chicago, San Francisco e Los Angeles (le tappe a Cincinnati e Brattleboro sono state rinviate al 2023).

Galleria fotografica