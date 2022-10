Gli alunni dell'istituto comprensivo "Achille Pace" scoprono il frantoio

TERMOLI. La scuola termolese continua ad uscire dalle aule per prendere contatto diretto con la realtà cittadina. Gli alunni, in questo caso le classi 2^ A, B e C primarie, dell’Istituto comprensivo “Achille Pace” di Difesa Grande.

Ieri mattina, i piccoli alunni sono andati a far visita a uno dei frantoi più vecchi di lavoro e di esperienza acquisite, il Frantoio Martella che si trova sulla vecchia strada che va da via degli Oleandri a Difesa Grande al bivio della strada provinciale che da un lato va a Guglionesi e dall’altro San Giacomo.

Gli alunni sono venuti per vedere da vicino il processo che porta il frutto delle olive dalla loro raccolta al finale che le vede tramutare nel preziosissimo liquido gialloverde che è il nostro ottimo olio con cui in cucina, le nostre mamme e mogli ci condiscono tante ottime leccornie. I ragazzi sono rimasti entusiasti nel vedere le olive che, entrate sotto le presse, piano piano da frutto sono diventate un profumato olio di oliva. La curiosità dei piccoli alunni è stata tanta che hanno sottoposto ad una sequela di domande gli operatori del frantoio che li accompagnavano. Da quelle più semplici ad altre un po’ più complesse.

Esperimento riuscito, come dicevamo in occasione anche dell’evento inerente al mare.

La scuola deve stare al passo coi tempi, si deve modernizzare altrimenti si rimane indietro. Bisogna uscire per far scoprire ai piccoli alunni come vive, come lavora la città con attività antiche come questa del frantoio Martella.

L’olio molisano è uno tra i più buoni d’Italia, che ci ritroviamo sulle nostre tavole per condire i nostri cibi. Questo tipo di didattica a km zero, lo hanno adottato diversi dirigenti come la professoressa Marina Crema per l’istituto Comprensivo Schweitzer e la dirigente scolastica Luana Occhionero dell’Achille Pace.

