Autodifesa contro le violenze di genere

GUGLIONESI. Cosa succede quando ci troviamo di fronte a una situazione di pericolo?

Cosa succede quando veniamo presi di mira, bullizzati e violentati psicologicamente o fisicamente?

Il meccanismo che scaturisce in noi è quello di difesa, ma non sempre ci riusciamo e, soprattutto, nell’anima rimangono quelle cicatrici invisibili che non si curano facilmente.





Di questo si è parlato nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 ottobre, presso il centro Polivalente di Guglionesi, all’incontro organizzato dalla Libertas Molise in collaborazione con l'associazione L'@ltra Guglionesi, l'Accademia Io mi difendo, l'associazione The Academy e con il patrocinio del comune di Guglionesi.

Un argomento molto importante, che spazia e varia. Perché la violenza non ha genere. La violenza è violenza punto. La violenza non ha colore e non ha età.

Una persona vittima di violenza è solo una vittima del bullo, dell’aggressore di turno.

Per evitare questo ci sono dei corsi di autodifesa ma anche e soprattutto un percorso psicologico da seguire. Perché le cicatrici del corpo si rimarginano mentre, come dicevamo prima, quelle dell’anima no.

Per questo motivo Fabiola Caruso psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale, EMDR ha spiegato come certi traumi non si dimentichino e, anche, come certe violazioni, del corpo, della propria abitazione se entra un ladro in casa, non vanno via dalla mente.

Ci sono persone che si sentono talmente violate che vendono la propria abitazione per provare a “cambiare” quella vita che uno sconosciuto ha toccato.





Mentre per le violenze psicologiche e fisiche, il percorso è più arduo.

Ed è per questo motivo che entra in scena Salvatore Di Sirio, presidente Libertas Molise, bodyguard dei vip di Sanremo, riconosciuto dal CONI al contempo e rappresentante di “Io mi difendo sistema italiano di autodifesa” che è l'unica associazione in Italia che fa formazione di difesa personale con l'uso di pistola al capsicum, spesso intervistato dai nostri microfoni.

Salvatore ha spiegato come un corso di autodifesa possa fare la differenza.

«la pistola capsicum è l'unico strumento riconosciuto dallo Stato italiano come strumento valido per l'autodifesa. Questa è una cosa molto importante perché magari la gente pensa che con un bastone si può difendere, con una pistola per uso sportivo, una pistola vera intendo si possa difendere solo perché ce l’ha a casa e quant'altro, senza sapere che possono incappare in questioni legali molto molto serie, perché non sono autorizzate dallo stato come strumenti di autodifesa.

Lo strumento fa in modo che questo sistema che Noi proponiamo sia all'avanguardia perché tutti abbiano la possibilità di potersi difendere anche la persona cardiopatica, la Casalinga e la persona costretta sulla sedia a rotelle che non può, per motivo o per un altro, frequentare i classici corsi in palestra. Sono proprio le categorie a rischio, le persone anziane, le ragazze, le persone che sono più soggette all’aggressione ed hanno dei problemi che devono imparare a difendersi.

Da poco è stata stipulata una convenzione con un sindacato di Polizia locale. Abbiamo un protocollo per civile e per Polizia locale.

Questa è stata la terza tappa del tour».

Presenti istruttori di discipline diverse che presenteranno e coinvolgeranno in una sorta di workshop tutta la platea presente. Piero Gliosca per il survival, Marianna Costantino per lo yoga, Nicola e Filomena Colatriano che con i balli latini hanno chiuso l'evento in leggerezza. Presenti anche il sindaco Mario Bellotti e il consigliere delegato alla cultura Michele D'Anselmo.

Soddisfatto il presidente dell’associazione di promozione sociale L’@ltra Guglionesi, Nino D’Alessandro, da sempre attento alle tematiche riguardanti le categorie delle persone più deboli.

«Un’ampia prospettiva di difesa per le fasce più deboli. È un richiamo importante per una tematica che troppo spesso viene presa sottogamba e alla leggera. La violenza va denunciata sempre, ma se si può “prevenire” tramite l’autodifesa, ben venga. Perché quei pochi secondi che ci dividono dall’aggressione possono fare la differenza e possono salvare la vita alle persone».

