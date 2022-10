L'importanza degli screening oncologici, l'incontro al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Nell'ambito della campagna nazionale Lilt for Women 2022 si tornerà a parlare dell’importanza degli screening per la prevenzione oncologica dei tumori della sfera genitale femminile: mammella e cervice uterina. L’appuntamento, organizzato dalla LILT CAMPOBASSO in collaborazione con ASREM e PASTORALE DELLA SALUTE DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, è per mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16.30 nella sala cinema Sant’Antonio a Termoli.

Il messaggio che si vuole inviare alla popolazione molisana e ribadire in questo incontro è: COMBATTERE E VINCERE I TUMORI È POSSIBILE!

Prima di tutto prevenendone la comparsa attraverso la riduzione dei fattori di rischio, adottando sani stili di vita con regolare attività fisica e una corretta alimentazione, ma anche individuando la malattia tempestivamente, attraverso una diagnosi precoce. In particolare 3 sono i tumori per cui è stato dimostrato che i controlli periodici sono in grado di salvare molte vite: il tumore del colon retto, il tumore della cervice uterina ed il tumore della mammella.

L’importanza degli screening e dell’alimentazione come strumenti insostituibili di prevenzione sarà il focus dell’incontro con la popolazione. Il tema sarà introdotto dal dott. Giovanni Fabrizio, presidente ad honorem della Lilt di Campobasso e direttore Pastorale della Salute della Diocesi Termoli-Larino.

I lavori della tavola rotonda saranno coordinati e gli interventi moderati dal dott. Francesco Carrozza, Direttore di Oncologia dell’ospedale di Termoli e dalla dott.ssa Giuliana Maria, Responsabile del consultorio sanitario di Termoli.

Inoltre, saranno presenti il dott. Angelo Marcheggiani, coordinatore regionale per gli screening oncologici della regione Molise, la dott.ssa Giovanna Picciano, coordinatrice ostetrica del consultorio familiare di Campobasso/Bojano Asrem, il dott. Giovanni Della Valle, responsabile di Chirurgia Senologica Breast Unit Asrem, il dott. Gianluca Coppola, dirigente medico Breast Unit Asrem, la dott.ssa Eleonora Iorio dietista Lilt di Campobasso, la dott.ssa Caterina D’Elia, ostetrica del consultorio familiare di Termoli e la dott.ssa Dora Muheim, ostetrica del consultorio familiare di Termoli.

A concludere l’incontro l’intervento della dott.ssa Carmela Franchella, Presidente LILT associazione provinciale di Campobasso.

