"La Galassia del lavoro sociale", la formazione degli assistenti

TERMOLI. Si terrà martedì 25 ottobre alle 16 nei locali della Parrocchia Il Sacro Cuore a Termoli, in via Argentina 23 a Termoli, la presentazione del libro di Giovanna Testa dal titolo La Galassia del lavoro sociale. Formare oggi gli assistenti sociali del domani, edito da Aletti Editore nel luglio 2022.

Il testo risponde allo sforzo di andare al cuore di temi riguardanti il lavoro di assistenti sociali e operatori del sociale, che oggi vanno esaminati alla luce degli sconvolgimenti in atto a livello mondiale: uno spazio in cui reperire risposte a domande e renderne delle altre, cogliere suggerimenti e formulare riflessioni. Si discute di assistenza sociale, professionalità, costruzione delle competenze, saperi e mission nel mondo che cambia, anima professionale, ruolo delle università, contenuti e obiettivi etici e valoriali. La Galassia del lavoro sociale è una lettura originale, in cui tutti possono ritrovarsi o da cui trarre spunti di riflessione e ragionamento, a cominciare dagli studenti, esperti, professionisti, dirigenti o amministratori.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Faced (Famiglia Contro l’Emarginazione e la Droga), dalla Cooperativa Sociale Il Noce di Termoli e dalla Cooperativa Sociale DiversaMENTE in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise.

Marco Cataldo, sociologo dell’Associazione Faced e presidente della Cooperativa Sociale Il Noce, Maddalena Molinero, assistente sociale del Centro Diurno Chesensoha afferente al CSM di Termoli dialogano con l’autrice e con gli altri autori del testo. L’incontro sarà introdotto da Laura Terriaca, vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise e coautrice del testo: tale momento formativo, infatti, si propone anche come spazio di ascolto e condivisione tra le e gli assistenti sociali del Molise quotidianamente impegnati nel lavoro sociale e l’OAS del Molise.

Saranno riconosciuti crediti formativi ex-post per la Formazione Continua delle e degli Assistenti Sociali.

