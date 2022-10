Dona la sua lunga chioma di 45 centimetri, un angelo di nome Federica

GUGLIONESI. Si chiama Federica Scutti, ha 20 anni, è di Guglionesi ed ha deciso di darci un taglio. Un taglio netto ai suoi lunghi capelli.

Giovedì scorso, Federica ha preso coraggio e, in un salone di bellezza di Termoli ha deciso di farsi tagliare 45 cm della sua folta chioma.

Un gesto che per una donna può essere doloroso, Federica l’ha trasformato in un gesto utile al prossimo.

I suoi capelli verranno donati e spediti all’associazione “Un angelo per capello”. Un nuovo modo di aiutare i pazienti oncologici nel lungo percorso di guarigione dalla malattia.

L’associazione, con i capelli donati, creerà parrucche per i pazienti oncologici.

«Ho deciso di donare i miei capelli e di fare un taglio drastico, perché penso che una paziente malata di tumore che si vede senza capelli possa riacquistare fiducia e vedersi femminile. Per una donna vedersi senza capelli a volte è difficile. Allora vorrei che i miei capelli possano fare la differenza. Non sarà mai come avere i propri, ma vorrei che con queste parrucche e grazie a questa associazione possano trovare la forza di lottare e vincere le loro battaglie» ha dichiarato Federica ai microfoni della nostra redazione.

Un angelo per capello, un angelo di nome Federica.

