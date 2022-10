Serracapriola non si arrende, «Il nostro amato convento continua a vivere»

SERRACAPRIOLA. Come è ormai risaputo dal 5 ottobre il convento Padre Pio giovane - Santuario Maria Santissima delle Grazie è stato privato definitivamente della presenza dei Frati e nello stesso tempo tutte le celebrazioni eucaristiche sono state temporaneamente sospese.

“Questo fatto però - fa sapere il responsabile del Comitato Pro Convento - non ha assolutamente scoraggiato la fraternità francescana laica di Serracapriola. Grazie alla concessione del padre provinciale, fra Maurizio Placentino, l'ordine Francescano secolare, la gioventù francescana e gli araldini continueranno ad usufruire delle sale del Convento per svolgere le loro consuete attività di formazione e di animazione. Non soltanto questo ma l'impegno, portato avanti ormai dal 5 ottobre, è quello di animare la preghiera tutti i pomeriggi, con la recita del Santissimo Rosario e a seguire la lettura dei vespri.

Questa nuova attività spirituale richiama numerosi fedeli e si può dire che la chiesa non è mai stata così piena come in queste occasioni. Inoltre, è molto toccante ascoltare durante la preghiera spontanea dei fedeli, le diverse intenzioni dei presenti che pregano la Madonna, affinché interceda per il ritorno dell'Eucaristia; è bello ascoltare anche le più disparate intenzioni personali che creano davvero una profonda comunione di Fede e di speranza. Ogni mercoledì l'animazione viene curata dal gruppo di preghiera di padre Matteo d'Agnone con la lettura dei suoi scritti. Il 23 di ogni mese invece tocca al gruppo di preghiera di San Pio che ovviamente legge gli scritti del santo di Pietrelcina. Insomma, la vitalità Francescana in questo luogo mistico non tramonta nonostante la grave perdita dei loro assistenti frati. La speranza adesso è quella che ritorni al più presto la possibilità di celebrare le messe e che magari, dopo il nuovo capitolo dei Frati Cappuccini della nostra provincia monastica, anche quella che vi sia una nuova visione francescana di questo Convento che oltre ad essere, ricordiamo, il primo Convento della Provincia è anche uno dei più ricchi di spiritualità e di prodigi avvenuti nel corso dei secoli. “Adesso - dice il ministro OFS locale Vincenzo Ciarallo - bisogna affidarsi solo a Dio attraverso la preghiera costante, sperando nella magnanimità di nostro padre e fratello vescovo Monsignor Giovanni Checchinato e del nostro padre provinciale a cui ribadiamo la nostra gratitudine per averci permesso di continuare a vivere gli spazi che da sempre sono affidati ai gruppi laici Francescani”. Il prossimo appuntamento a giorni sarà ad Agnone il 31 ottobre, giorno in cui si fa memoria della morte del Servo di Dio, Padre Matteo, le cui spoglie mortali, ricordiamo, sono conservate nel Convento di Serracapriola.

Per l’occasione numerosi saranno i pellegrini che si sposteranno in pullman verso la città molisana per onorarlo ma anche per testimoniare l'affetto verso i frati cappuccini, di cui Padre Matteo fu esimio rappresentante. La speranza, non la nascondono i Francescani, è quella che padre Matteo d'Agnone possa compiere quell' agognato miracolo di riportare i frati cappuccini nel Sacro Convento di Serracapriola per continuare la loro importante opera di evangelizzazione.

Galleria fotografica