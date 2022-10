"Tra i due mari", si raccontano dall'Adriatico alla Campania

TERMOLI. Per le Edizioni Teaternum esce il volume "Tra i due mari. Gli scrittori si raccontano dal Medio Adriatico alla Campania", a cura e con un saggio del critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, con la postfazione di Eugenia Tabellione e con la copertina di Giuseppe Amoroso De Respinis.

La rassegna biobibliografica di scrittori provenienti dalle Marche, dalla Campania, dalla Puglia e dal Molise vuole essere una collettanea di voci unite dall'amore per la scrittura e per la cultura, nella pluralità di interessi e modi di espressione. A rappresentare il Molise, troviamo gli scrittori Antonietta Aida Caruso, Laura D'Angelo e Oscar De Lena. Antonietta Aida Caruso è un’artista versatile, la cui formazione comprende sia il versante tecnico-scientifico, in qualità di architetto, che artistico-umanistico, essendo docente di conservazione dei beni culturali e storica dell’arte. Ha curato ricerche ed esposizioni in qualità di componente del consiglio direttivo dell’Istituto Italiano dei Castelli e in altri ambiti associativi. Ha pubblicato con l’Istituto storico Molisano Iresmo libri di storia dell’architettura e, con l’Istituto di ricerca educativa Irre, libri sulla didattica sperimentale. Presente in volumi e riviste internazionali, ha riportato primi posti in concorsi di architettura e di arte visiva, ma la sua specificità è la capacità di far confluire nella scrittura le varie forme d’arte, trovando sintesi e significati.

Oltre a pubblicare i suoi libri cura, illustra e presenta cataloghi d’arte e antologie narrative pubblicandoli nell’ambito dei Cantieri Creativi, associazione di cui è cofondatrice e referente. Scrivere è per lei seguire il fiume che scorre dentro e assecondando questa corrente ha vinto il concorso Borghi della Lettura per tre anni di seguito 2020-2021-2022 e il Premio Francesco Giampietri 2022. Dopo il Premio Adriatico per l’arte nel 2020, le è stato conferito il Premio di Letteratura Ut pictura poësis – città di Firenze 2021 e il Premio Luca Romano alla cultura 2021. Ha ideato e curato il Premio artistico-letterario Borghi in Fiaba 2022, pubblicando le opere di 48 finalisti italiani e due canadesi. Laura D'Angelo si laurea con lode in Lettere classiche e Filologia classica, e consegue un Dottorato di ricerca in Studi Umanistici e un Master universitario in Metodologie didattiche e integrazione alunni con Bes. Borsista di ricerca presso l'Università "G. D'Annunzio", pubblica articoli accademici e saggi critici in riviste scientifiche e collabora con riviste culturali online e di ambito specialistico, approfondendo lo studio della poesia e della letteratura contemporanea.

Partecipa a convegni internazionali, concorsi letterari e di poesia, ottenendo riconoscimenti e premi. Docente di materie letterarie e di scrittura creativa, è giurata in diversi concorsi letterari. I suoi interessi spaziano dalla letteratura alla poesia, dalla scrittura creativa a quella scientifica. Suoi testi poetici sono raccolti in antologie. Ha pubblicato il volume Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021), semifinalista al Premio Nazionale di Poesia “Paolo Prestigiacomo” (2021). Oscar de Lena è Presidente dell’Associazione Archeoclub di Termoli affiliata all’Archeoclub Nazionale di Roma. Autore di libri storici, pubblica i volumi sulla storia locale: “Termoli dal periodo arcaico ai giorni nostri”, “S. Giacomo degli Schiavoni – Date, Avvenimenti e Personaggi che hanno fatto la Storia di S. Giacomo", “Termele…come jève bbèlle ‘na vóte”, “Tra mito, storia e leggenda ti racconto Termoli” accolto favorevolmente dalla critica e dai lettori e nel 2019, “La Storia dei fratelli Brigida e la rivoluzione napoletana del 1799”, nella ricorrenza dei 220 anni dalla loro fucilazione, e "L'arrivo delle reliquie di San Timoteo a Termoli". Perito elettronico e responsabile del dipartimento di Ricerca e Sviluppo della Società Italiana Vetro di San Salvo, ha al suo attivo oltre venti brevetti in ambito industriale del vetro per auto. Partecipa in tutto il mondo a Key Professional Meeting, conferenze, mostre e fiere specialistiche del settore auto. Ha scritto diversi articoli tecnici su riviste specializzate. Dal 2015 insegna Storia di Termoli presso l’Università delle Tre Età.