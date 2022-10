In città il primo parco urbano della biodiversità olivicola molisana

TERMOLI. In occasione della giornata nazionale “Camminata tra gli ulivi 2022” promossa dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, in programma domenica 30 ottobre, il Comune di Termoli in collaborazione con il Lions Club Termoli Tifernus presenta il prossimo 26 ottobre alle ore 11 in sala consiliare il progetto “Parco degli Ulivi - Primo parco urbano della biodiversità olivicola molisana” ideato e promosso da Nicola Malorni, vice presidente Associazione Nazionale Citta dell’Olio.

Interverranno in conferenza stampa: Nicola Malorni consigliere comunale e vicepresidente ANCO, Michele Barile Assessore Cultura e Turismo e Francesco Cristaldi presidente Lions Club Termoli Tifernus.

