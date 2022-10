Lo spettacolo dell'eclissi visto dal Planetario del "Boccardi"

Eclissi parziale di sole

TERMOLI. Oggi 25 ottobre, gli studenti del Boccardi Tiberio dalle ore 11:25 hanno potuto osservare l’eclissi solare visibile in tutta Italia.





Il Planetario della scuola termolese, infatti, ha aperto le sue porte ai ragazzi delle classi del primo biennio del corso “Trasporti e Logistica” e alla Quinta del corso Cmn.

Guidati dai docenti Mariagrazia Musa e Aniello De Luca, i partecipanti hanno potuto osservare l’affascinante evento celeste anche grazie alla collaborazione degli astrofili dell’Adram, Associazione di Divulgazione e Ricerca Astronomica Molisana. Il Planetario in dotazione alla scuola è stato utilizzato tramite il software “Stellarium” che ha dato la possibilità agli studenti di seguire una lezione di circa 20 minuti per spiegare il fenomeno astronomico dell’eclissi solare.

Successivamente le classi, a turno, si sono recate presso il campo retrostante la struttura per osservare dal vivo l’eclissi solare parziale, tramite i telescopi messi a disposizione dall’Adram.

«Si tratta di uno dei primi eventi del ciclo “Gli appuntamenti al Planetario” -ha spiegato la dirigente del Boccardi Tiberio, la professoressa Concetta Cimmino- Abbiamo organizzato un importante calendario per aprire il nostro Planetario alla cittadinanza e ai nostri studenti. Il Boccardi Tiberio è parte di una comunità, e come tale vuole essere al centro della piazza sociale coinvolgendo famiglie, istituzioni, imprese e associazioni. Perché la scuola non si isola ma collabora e partecipa al benessere generale».





Anche noi tramite gli amici dell’Adram, abbiamo potuto vedere la fase iniziale dell’eclissi parziale di sole, uno scenario sempre affascinante tratto dallo spettacolo che la natura e in questo caso lo spazio celeste che ci sovrasta ogni volta ci dona.

La prossima eclissi è prevista nel 2026 e dovrebbe essere per noi in Italia quasi totale.

Galleria fotografica