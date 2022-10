#Plasticfree l'appuntamento a Petacciato

PETACCIATO. Si svolgerà sabato 29 a Petacciato il raduno dei volontari #Plasticfree.

I volontari si ritroveranno presso il Parco Antonio Carriero ingresso da via Adriatico alle ore 10.

Per eventuali informazioni i referenti coinvolti sono Flavia Marchese 3400046721, Maria De Gaetano 3442793048

L'evento è patrocinato dal Comune di Petacciato.

Un unico obiettivo: essere un esempio per la cittadinanza e sensibilizzare sull'inquinamento da plastica.

L'appuntamento di pulizia ambientale è aperto a tutti, è gratuito e per partecipare occorre registrarsi al seguente link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2687/29-ott-petacciato

La raccolta dura in media 2 ore.

Ecco alcune indicazioni per essere un volontario perfetto:

Per il rispetto di tutti non fare tardi all'appuntamento Per qualsiasi problema salva il recapito delle referenti.

Porta con te un paio di guanti da giardinaggio oppure una pinza telescopica.

Porta con te una borraccia d'acqua o una bevanda idratante, soprattutto se è una giornata calda.

Durante l’appuntamento fai video e stories taggandoci su Instagram @plasticfreeit

Galleria fotografica