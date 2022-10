Guardiani della natura, consegnato il Fratino d'oro al comune di Termoli

TERMOLI. Il fratino d’oro è stato consegnato oggi pomeriggio, martedì 25 ottobre, presso la sala consiliare del comune di Termoli.

È l’oscar verde del territorio costiero e, nel corso del tempo, è diventato un riconoscimento sempre più prestigioso, che attesta l’impegno di cittadini, enti e organizzazioni in favore del paesaggio e dell’inestimabile patrimonio naturalistico molisano.

Il premio istituito dall’associazione ecologista Ambiente Basso Molise, è giunto alla 14esima edizione.

Il Fratino, per la cui protezione il presidente Luigi Lucchese si batte da sempre, viene costantemente messo a rischio dagli interventi dei mezzi meccanici che operano per la pulizia degli ambienti dunali del litorale molisano e per questo i volontari di Ambiente Basso Molise sono soliti promuovere giornate sulla spiaggia, volte a mettere in salvo le uova dei Fratini.

Un riconoscimento per specifici soggetti che, nell’ambito della propria vita quotidiana e del loro percorso professionale, si sono distinti per la salvaguardia dell’ambiente e per aver posto in essere azioni a tutela del verde e dello stesso Fratino.

Presenti in sala consiliare il presidente Luigi Lucchese, il sindaco Francesco Roberti, le assessore Silvana Ciciola e Rita Colaci, l'ingegner Gianfranco Bove, l'assessore al patrimonio Giuseppe Mottola e Maria Rossi.

Il premio è andato, oltre che alle singole persone, al comune di Termoli, "per aver intrapreso un'azione di bene collettivo, contribuendo in maniera determinante alla tutela e alla salvaguardia del Fratino".

«I ringraziamenti li devo fare alla mia amministrazione, alla mia giunta e alla struttura. È una gratificazione per me. Se tutti facciamo il proprio dovere diamo soddisfazione a tutta la cittadinanza- ha dichiarato Roberti ritirando il premio- grazie a tutti».