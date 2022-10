«L’amore di Dio è racchiuso nella benevolenza e nella gentilezza di don Antonio»

GUGLIONESI. L’amore di Dio è sceso su monsignor Antonio Sabetta 25 anni fa. L’ha voluto a sé, lo ha chiamato ed ha fatto sì di donarcelo come sacerdote.

Una vita spesa per il prossimo da 25 anni.

E, oggi, 25 ottobre 2022 la chiesa di Santa Maria Maggiore a Guglionesi è gremita per lui.

Nell’ultima giornata dedicata al suo anniversario, accanto a lui c’è il Vescovo della diocesi Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca. Prima di lui, i sacerdoti che lo hanno visto crescere nell’amore puro di Dio, l’arcivescovo Domenico D’Ambrosio, all’epoca della sua ordinazione vescovo della diocese Termoli-Larino e don Gabriele Morlacchetti, all’epoca parroco di Guglionesi.

L’amore di Dio è racchiuso nella benevolenza, nella gentilezza di don Antonio.

La chiesa è gremita di gente, di fedeli. Tanti sono quelli arrivati da fuori. Da Montemitro e San Felice del Molise, i due paesi che primi hanno avuto l’onore di avere don Antonio tra loro.

Presenti i sindaci di Guglionesi e di San Felice del Molise, l’avvocato Mario Bellotti e Corrado Zara. I cori della parrocchia e le catechiste. Presente il parroco don Stefano Chimisso al quale don Antonio ha rivolto parole di stima e affetto.

È una grazia avere nella comunità guglionesana sia don Antonio che don Stefano. È una grazia avere don Antonio come guida spirituale.

Un amico prima che un sacerdote. Perché don Antonio, come dice lui “non fa il prete, è un prete”. Ed è un lavoro che al giorno d’oggi, spesso, viene denigrato. Ma nel cuore, nell’anima di don Antonio c’è la mano di Dio. C’è quel balsamo che solo il Signore può dare alle persone che agiscono per Lui, in Lui e con Lui. E questo è un dono che il nostro don ha.

C’è commozione negli occhi di don Antonio. Gli occhi brillano e la voce trema.

Con lui, in questi tre giorni, a lui dedicati c’erano tutti.

Gli amici di sempre, i sacerdoti, la comunità guglionesana, i presbiteri, il Vescovo, don Stefano, don Gabriele, l’arcivescovo D’Ambrosio.

E con lui, sull’altare, insieme a Dio, tra le braccia del Signora c’era anche la sua adorata mamma, suo padre e quegli amici strappati troppo presto a questa vita. Tutti lì per lui, come un coro insieme agli angeli.

Con un pensiero augurale il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, il Presbiterio e tutta la comunità diocesana si uniscono con gioia e in comunione di preghiera in questo momento speciale per lodare e ringraziare il Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e del servizio vissuto da don Antonio con amore, sensibilità pastorale, studio e ricerca teologica.

Un’occasione per ricordare le parole di Paolo che il sacerdote scelse per ricordare quella circostanza: "non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia perché nella fede voi siete già saldi" (1Cor 1,24).

Alla fine della messa, prima della benedizione del Vescovo, sono stati consegnati dei doni. Il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti ha portato in dono una medaglia di Guglionesi raffigurante il santo patrono, Sant'Adamo. Gli amici di sempre, del coro, del gruppo di Comunione e Liberazione, un mazzo di rose bianche e un quadro.

Le rose bianche, poi, sono state depositate nella Cripta della Parrocchia ai piedi della statua di Sant'Adamo. Un momento di grazia vissuta in compagnia dei presbiteri e del Vescovo.

I festeggiamenti sono, poi, continuati, presso la Casa del Fanciullo di Castellara, per vivere un momento di convivialità.

