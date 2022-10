Concorso di pittura, poesia e scultura di Anteas e Fnp-Cisl: la premiazione

TERMOLI. Cerimonia di premiazione per la 7^Edizione del concorso di Poesia, Pittura e Scultura organizzato dalla FNP CISL pensionati Abruzzo e Molise e dall’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le età attive per la solidarietà Molise).

Quest’anno il titolo dell’evento è “Le menti libere, creano l’Arte.” La cerimonia si è tenuta presso l’Hotel Meridiano a Termoli ed ha visto l’intervento dei vertici dell’organizzazione sindacale regionale e interregionali Da Gianni Notaro, Luigi Pietrosimone, Riccardo Mascolo, Roberto Di Baggio, Mario Gatti e per un saluto istituzionale anche il sindaco della città Adriatica, Francesco Roberti.

Per quanto riguarda la giuria per le premiazioni come presidente, ormai fin dalla prima edizione, il preside Antonio Mucciaccio. Le conclusioni dei lavori le hanno tenute Loris Cavallotti Presidente Anteas Nazionale e Girolamo Di Matteo segretario Nazionale FNP CISL.





Dopo i vari saluti degli ospiti si è passati alle premiazioni.

Quest’anno presente anche la categoria studenti, i quali sono stati premiati uno per la pittura, uno per la scultura e un altro per la poesia. Per la pittura il premio è andato a Eleonora Gentile, per la scultura a Rebecca De Angeli, mentre per la poesia Domenico Giordano.

Per quanto riguarda la poesia per gli iscritti e non FNP CISL ANTEAS, al terzo posto Maria Cannito che ha scritto la poesia dal titolo “Giornata dell’Alzheimer”, un tema molto forte e sentito, al secondo posto Maria Carmela Mugnano con una poesia, come è di prassi la sua vena poetica, in vernacolo termolese, “Ndù Pajese Vicchie” un ricordo del suo paese di origine di quando era bambina e, infine, al primo posto Lucio Bucci, con la poesia “Luna del cammino”, tante domande e interrogazioni rivolte alla Luna nel suo luminoso cammino.

Per la pittura al 3° Posto Enzo Botteri, al 2° Gabriella Tammaro, e al primo Gianni Viglione. Una menzione speciale a Gino Colarelli, mentre per quanto riguarda la scultura i riconoscimenti sono andati ad Agostino Di Giovanni e Enzo Marra.

Galleria fotografica